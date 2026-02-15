Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"

Студия Sony Pictures начала работу над новой киноадаптацией культовой франшизы "Ангелы Чарли", привлекая к написанию сценария известного автора Пита Кьярелли. Новый проект призван вдохнуть жизнь в телевизионный хит 1970-х годов. Об этом сообщает Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Хотя официальный список продюсеров еще не обнародован, инсайдеры сообщают о возможном возвращении Дрю Бэрримор и ее компании Flower Films к руководству проектом. Именно Бэрримор была ключевой фигурой в чрезвычайно успешной дилогии начала 2000-х годов, где она снялась вместе с Камерон Диас и Люси Лью. Тот период стал "золотой эрой" франшизы, собрав в мировом прокате сумму, которая по современным меркам эквивалентна почти 500 миллионам долларов.

"Ты — космос" собирает рекорды: украинская фантастика привлекла более 326 тыс. зрителей

Выбор Пита Кьярелли в качестве сценариста свидетельствует о намерении студии найти правильный баланс между юмором и динамичным сюжетом. Кьярелли известен своей работой над успешной комедией "Предложение" и мировым хитом "Безумно богатые азиаты". Его опыт в создании ярких персонажей и увлекательных историй может стать решающим для исправления ошибок версии 2019 года, которая не смогла заинтересовать широкую аудиторию и провалилась в прокате.

Наследие агентства Таунсенд

История о трех талантливых женщинах-детективах, работающих на загадочного миллионера Чарли Таунсенда, прошла долгий путь от сериала канала ABC (1976-1981) до глобальных блокбастеров. Оригинальное шоу сделало мировыми звездами Фарру Фосетт, Кейт Джексон и Жаклин Смит, заложив фундамент для образа сильной и независимой женщины в массовой культуре. Однако последующие попытки возрождения, включая телесериал 2011 года и фильм Элизабет Бэнкс, продемонстрировали, что зритель стал более требовательным к формату.

Новый фильм пока находится на ранней стадии разработки, и Sony пока воздерживается от официальных комментариев относительно актерского состава или даты премьеры. Руководство студии надеется, что опыт Кьярелли в работе с крупными студийными проектами поможет отойти от концепции "глобальной службы безопасности" и вернуть франшизе ту энергию и шарм, которые сделали оригинальных "Ангелов" легендами телеэкрана.

Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы