Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"

$42.990.00
51.030.00
ukenru
19:48 • 5506 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 12946 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 14873 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 15570 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 16473 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 16722 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14343 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14867 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14817 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14274 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.5м/с
82%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Американские военные атаковали судно наркоторговцев в Карибском море, погибли три человекаVideo14 февраля, 13:38 • 7172 просмотра
путин хочет всю Донецкую область, чтобы "продать" это как победу - Зеленский14 февраля, 16:31 • 3942 просмотра
Зеленский на встрече с Алиевым назвал единственную причину продолжительности войны с РФPhotoVideo14 февраля, 16:50 • 8568 просмотра
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах17:39 • 7822 просмотра
Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру18:16 • 3992 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 75322 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 118583 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 69097 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 86568 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 127135 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Марко Рубио
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"23:20 • 34 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 15440 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 15072 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 18407 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 41668 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ракетный комплекс "Панцирь"
Золото

Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Sony Pictures начала работу над новой киноадаптацией "Ангелов Чарли", привлекая Пита Кьярелли к написанию сценария. Возможно возвращение Дрю Бэрримор и ее компании Flower Films к руководству проектом.

Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"

Студия Sony Pictures начала работу над новой киноадаптацией культовой франшизы "Ангелы Чарли", привлекая к написанию сценария известного автора Пита Кьярелли. Новый проект призван вдохнуть жизнь в телевизионный хит 1970-х годов. Об этом сообщает Hollywood Reporter, пишет УНН.

Детали

Хотя официальный список продюсеров еще не обнародован, инсайдеры сообщают о возможном возвращении Дрю Бэрримор и ее компании Flower Films к руководству проектом. Именно Бэрримор была ключевой фигурой в чрезвычайно успешной дилогии начала 2000-х годов, где она снялась вместе с Камерон Диас и Люси Лью. Тот период стал "золотой эрой" франшизы, собрав в мировом прокате сумму, которая по современным меркам эквивалентна почти 500 миллионам долларов.

"Ты — космос" собирает рекорды: украинская фантастика привлекла более 326 тыс. зрителей10.02.26, 21:04 • 6381 просмотр

Выбор Пита Кьярелли в качестве сценариста свидетельствует о намерении студии найти правильный баланс между юмором и динамичным сюжетом. Кьярелли известен своей работой над успешной комедией "Предложение" и мировым хитом "Безумно богатые азиаты". Его опыт в создании ярких персонажей и увлекательных историй может стать решающим для исправления ошибок версии 2019 года, которая не смогла заинтересовать широкую аудиторию и провалилась в прокате.

Наследие агентства Таунсенд

История о трех талантливых женщинах-детективах, работающих на загадочного миллионера Чарли Таунсенда, прошла долгий путь от сериала канала ABC (1976-1981) до глобальных блокбастеров. Оригинальное шоу сделало мировыми звездами Фарру Фосетт, Кейт Джексон и Жаклин Смит, заложив фундамент для образа сильной и независимой женщины в массовой культуре. Однако последующие попытки возрождения, включая телесериал 2011 года и фильм Элизабет Бэнкс, продемонстрировали, что зритель стал более требовательным к формату.

Новый фильм пока находится на ранней стадии разработки, и Sony пока воздерживается от официальных комментариев относительно актерского состава или даты премьеры. Руководство студии надеется, что опыт Кьярелли в работе с крупными студийными проектами поможет отойти от концепции "глобальной службы безопасности" и вернуть франшизе ту энергию и шарм, которые сделали оригинальных "Ангелов" легендами телеэкрана.

Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы10.02.26, 04:57 • 10865 просмотров

Степан Гафтко

КультураУНН Lite
Режиссер
Фильм
Сериал