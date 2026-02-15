$42.990.00
19:48 • 5522 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Sony Pictures розпочала роботу над новою кіноадаптацією "Ангелів Чарлі", залучивши Піта К'яреллі до написання сценарію. Можливе повернення Дрю Беррімор та її компанії Flower Films до керівництва проєктом.

Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"

Студія Sony Pictures розпочала роботу над новою кіноадаптацією культової франшизи "Ангели Чарлі", залучивши до написання сценарію відомого автора Піта К'яреллі. Новий проєкт має на меті вдихнути життя у телевізійний хіт 1970-х років. Про це повідомляє Hollywood Reporter, пише УНН.

Деталі

Хоча офіційний список продюсерів ще не оприлюднений, інсайдери повідомляють про можливе повернення Дрю Беррімор та її компанії Flower Films до керівництва проєктом. Саме Беррімор була ключовою фігурою у надзвичайно успішній дилогії початку 2000-х років, де вона знялася разом із Кемерон Діас та Люсі Лью. Той період став "золотою ерою" франшизи, зібравши у світовому прокаті суму, що за сучасними мірками еквівалентна майже 500 мільйонам доларів.

"Ти — космос" збирає рекорди: українська фантастика привернула понад 326 тис. глядачів10.02.26, 21:04 • 6381 перегляд

Вибір Піта К'яреллі як сценариста свідчить про намір студії знайти правильний баланс між гумором та динамічним сюжетом. К'яреллі відомий своєю роботою над успішною комедією "Пропозиція" та світовим хітом "Шалено багаті азіати". Його досвід у створенні яскравих персонажів та захопливих історій може стати вирішальним для виправлення помилок версії 2019 року, яка не змогла зацікавити широку аудиторію та провалилася в прокаті.

Спадщина агентства Таунсенд

Історія про трьох талановитих жінок-детективів, які працюють на загадкового мільйонера Чарлі Таунсенда, пройшла довгий шлях від серіалу каналу ABC (1976-1981) до глобальних блокбастерів. Оригінальне шоу зробило світовими зірками Фарру Фосетт, Кейт Джексон та Жаклін Сміт, заклавши фундамент для образу сильної та незалежної жінки в масовій культурі. Проте наступні спроби відродження, включаючи телесеріал 2011 року та фільм Елізабет Бенкс, продемонстрували, що глядач став вибагливішим до формату.

Новий фільм наразі перебуває на ранній стадії розробки, і Sony поки утримується від офіційних коментарів щодо акторського складу чи дати прем'єри. Керівництво студії сподівається, що досвід К'яреллі у роботі з великими студійними проєктами допоможе відійти від концепції "глобальної служби безпеки" та повернути франшизі ту енергію і шарм, які зробили оригінальних "Ангелів" легендами телеекрана.

Найкасовіший фільм студії A24: "Марті Супрім" Тімоті Шаламе очолив світові збори 10.02.26, 04:57 • 10866 переглядiв

Степан Гафтко

