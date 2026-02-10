$43.050.09
22:01 • 4358 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 10682 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 11632 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 12032 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 12549 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 14270 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 16299 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 27414 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 44103 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 42874 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
Найкасовіший фільм студії A24: "Марті Супрім" Тімоті Шаламе очолив світові збори

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Фільм "Марті Супрім" з Тімоті Шаламе став найкасовішим в історії студії A24, заробивши понад 148 мільйонів доларів у світовому прокаті. Картина обійшла попереднього лідера "Все завжди і водночас" і має дев'ять номінацій на "Оскар".

Найкасовіший фільм студії A24: "Марті Супрім" Тімоті Шаламе очолив світові збори

Незалежна студія A24 встановила рекорд: фільм "Марті Супрім" з Тімоті Шаламе у головній ролі став найкасовішим у історії компанії, заробивши понад 148 мільйонів доларів у світовому прокаті та випередив попереднього лідера - оскароносну стрічку "Все завжди і водночас"(141 млн), повідомляє УНН із посиланням на Hypebeast.

Деталі

Відомо, що картину зняв режисер Джош Сафді. Вона розповідає про життя та спортивний шлях легендарного американського гравця в настільний теніс Марті Райсмана. Успіх фільму став яскравим прикладом нової стратегії A24, яка дедалі активніше робить ставку на масштабні проєкти з відомими акторами, зберігаючи водночас авторський підхід.

Попри рейтинг R (не рекомендується переглядати дітям до 17 років) і відсутність франшизної основи, стрічка продемонструвала результати, характерні для великих голлівудських релізів. Вирішальну роль у прокатному успіху відіграла акторська робота Тімоті Шаламе - кінокритики вже називають його одним із головних претендентів на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Після виходу у широкий прокат на Різдво 2025 року "Марті Супрім" сім тижнів поспіль утримувався у п’ятірці найкасовіших фільмів у США. Окрему увагу глядачів привернуло повернення на великий екран Ґвінет Пелтроу, яка зіграла наставницю головного героя. Також критики відзначають динамічні сцени матчів та візуальний стиль стрічки, що відсилає до культури пінг-понгу 1950-х років. Бюджет фільму склав 70 мільйонів доларів, що зробило його найдорожчим проєктом в історії A24.

Наразі картина зібрала 95 мільйонів доларів у Північній Америці та ще 53,4 мільйона доларів на міжнародних ринках, повністю виправдавши фінансові ризики студії. Фільм отримав дев’ять номінацій на премію "Оскар", зокрема в категоріях "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер". Очікується, що після виходу в прокат у Китаї наприкінці березня загальні касові збори можуть зрости до 170 мільйонів доларів. Наразі "Марті Супрім" демонструється в кінотеатрах по всьому світу, а цифровий реліз запланований на кінець березня.

Станіслав Кармазін

