Найкасовіший фільм студії A24: "Марті Супрім" Тімоті Шаламе очолив світові збори

Незалежна студія A24 встановила рекорд: фільм "Марті Супрім" з Тімоті Шаламе у головній ролі став найкасовішим у історії компанії, заробивши понад 148 мільйонів доларів у світовому прокаті та випередив попереднього лідера - оскароносну стрічку "Все завжди і водночас"(141 млн), повідомляє УНН із посиланням на Hypebeast.

Деталі

Відомо, що картину зняв режисер Джош Сафді. Вона розповідає про життя та спортивний шлях легендарного американського гравця в настільний теніс Марті Райсмана. Успіх фільму став яскравим прикладом нової стратегії A24, яка дедалі активніше робить ставку на масштабні проєкти з відомими акторами, зберігаючи водночас авторський підхід.

Попри рейтинг R (не рекомендується переглядати дітям до 17 років) і відсутність франшизної основи, стрічка продемонструвала результати, характерні для великих голлівудських релізів. Вирішальну роль у прокатному успіху відіграла акторська робота Тімоті Шаламе - кінокритики вже називають його одним із головних претендентів на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Після виходу у широкий прокат на Різдво 2025 року "Марті Супрім" сім тижнів поспіль утримувався у п’ятірці найкасовіших фільмів у США. Окрему увагу глядачів привернуло повернення на великий екран Ґвінет Пелтроу, яка зіграла наставницю головного героя. Також критики відзначають динамічні сцени матчів та візуальний стиль стрічки, що відсилає до культури пінг-понгу 1950-х років. Бюджет фільму склав 70 мільйонів доларів, що зробило його найдорожчим проєктом в історії A24.

Наразі картина зібрала 95 мільйонів доларів у Північній Америці та ще 53,4 мільйона доларів на міжнародних ринках, повністю виправдавши фінансові ризики студії. Фільм отримав дев’ять номінацій на премію "Оскар", зокрема в категоріях "Найкращий фільм" і "Найкращий режисер". Очікується, що після виходу в прокат у Китаї наприкінці березня загальні касові збори можуть зрости до 170 мільйонів доларів. Наразі "Марті Супрім" демонструється в кінотеатрах по всьому світу, а цифровий реліз запланований на кінець березня.

