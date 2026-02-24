$43.300.02
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 990 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 3524 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 6706 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 18158 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 37416 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 29784 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 29446 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23139 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 16716 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Україна готова конструктивно вирішити спір щодо нафтопроводу "Дружба" та запропонувала реалістичні рішення, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Це відбувається на тлі блокування Угорщиною кредиту ЄС для України та санкцій проти РФ.

Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС

Україна готова діяти конструктивно і вже запропонувала кілька реалістичних рішень для врегулювання спору довкола нафтопроводу "Дружба", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі Politico, пише УНН.

Деталі

Сибіга, як пише видання, відкинув виправдання прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана щодо затримки кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро для України, заявивши що Словаччина та Угорщина повинні "надіслати свої занепокоєння до кремля та попросити росію припинити обстрілювати енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами, включаючи трубопровід, про який ви говорите".

Сибіга заявив, що Україна "готова діяти конструктивно" та вже запропонувала "кілька здійсненних рішень" для вирішення нафтової суперечки.

Україна готова діяти конструктивно і вже запропонувала кілька реалістичних рішень для врегулювання спору довкола нафтопроводу "Дружба"

- заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі для Politico, який наводять у МЗС.

При цьому, пише видання, голова МЗС України поставив під сумнів мотиви Орбана, вказавши на майбутні угорські вибори, які, за опитуваннями, Орбан може програти, та звинувативши його у "демонізації" України заради політичної вигоди. "Ми вимагаємо, щоб Будапешт припинив втягувати Україну у внутрішню політику Угорщини", - сказав Сибіга.

Сибіга сказав, що Київ неодноразово пропонував Будапешту пряму зустріч між Орбаном та Зеленським, намагаючись "розрядити" їхні відносини. Але він стверджував, що Будапешт не відповів, обрав натомість "публічні ультиматуми та шантаж".

Ми неодноразово пропонували Угорщині провести пряму зустріч між прем'єр-міністром Орбаном та Президентом Зеленським, щоб "очистити" їхні відносини. Але Будапешт не відповів, вибравши натомість публічні ультиматуми та шантаж

- зазначив Сибіга.

Його заява прозвучала на тлі того, як через питання "Дружби" Будапешт блокує кредит ЄС для України у 90 млрд євро, попри підтримку на саміті у грудні, та черговий, 20-й, пакет санкцій ЄС проти росії.

Щодо цього у ЄС, як пише видання, "план полягає в тому, щоб запитати Зеленського, скільки часу знадобиться для ремонту нафтопроводу "Дружба", який, за словами Києва, був пошкоджений внаслідок атаки російського безпілотника, і змусити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана дотриматися свого слова і дати зелене світло пакету, щойно нафта знову почне текти через нього". "Щодо санкцій, то вважається, що Орбан може отримати трохи більше часу, але чиновники впевнені, що це станеться", - зазначає видання.

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив журналістам минулого вечора, що "абсолютно неприйнятно, якщо держава-член не поважає та не діє для виконання того, про що ми домовилися на Європейській раді", а потім додав: "Рано, ніж пізно, ми отримаємо кредит".

Раніше того ж дня Кошта попередив Угорщину, що недотримання угоди, досягнутої лідерами ЄС щодо кредиту в грудні, "означатиме порушення принципу щирої співпраці" між країнами-членами.

Орбан відповів у листі, наполягаючи, що він є "одним з найбільш дисциплінованих і послідовних" лідерів ЄС, але стверджуючи, що його вето було виправдане новими обставинами. Орбан сказав Кошті: "Ви також, безумовно, бачите абсурдність ситуації: ми ухвалюємо рішення, фінансово вигідне для України, яке я особисто не схвалюю, потім Україна створює енергетичну надзвичайну ситуацію в Угорщині, а ви просите мене вдавати, що нічого не сталося. Це неможливо".

Лідери ЄС тим часом прибули до Києва - 24 лютого, у четверту річницю вторгнення рф.

"План полягав у тому, щоб прибути на четверту річницю повномасштабного вторгнення росії, маючи на руках пакет кредитів на суму 90 мільярдів євро для України та жорсткі нові санкції проти росії. Але після того, як Угорщина зіграла роль руйнівника на вихідних, лідери з'являються з тимчасовими варіантами", - вказує видання.

Очікується, що фон дер Ляєн вручить Президенту України Володимиру Зеленському 100 мільйонів євро на програму негайної зимової енергетичної підтримки

- зазначається у публікації.

"У понеділок посадовці ЄС спочатку були песимістичні, після того, як Угорщина відмовилася поступитися своєю позицією щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти росії під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Обструкція Орбана, що виникла через суперечку щодо транзиту російської нафти через Україну до Угорщини та Словаччини залишила посадовців розчарованими, бо вони прибудуть до Києва, демонструючи лише солідарність. Проте серед тих, хто подорожував з ночівлею, панував оптимізм щодо того, що розбіжності, особливо щодо кредиту, будуть вирішені", - вказало видання.

Юлія Шрамко

