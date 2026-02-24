Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
Киев • УНН
Украина готова конструктивно решить спор по нефтепроводу "Дружба" и предложила реалистичные решения, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Это происходит на фоне блокирования Венгрией кредита ЕС для Украины и санкций против РФ.
Детали
Сибига, как пишет издание, отверг оправдания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно задержки кредита от ЕС объемом 90 млрд евро для Украины, заявив, что Словакия и Венгрия должны "направить свои опасения в кремль и попросить россию прекратить обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами, включая трубопровод, о котором вы говорите".
Сибига заявил, что Украина "готова действовать конструктивно" и уже предложила "несколько осуществимых решений" для разрешения нефтяного спора.
При этом, пишет издание, глава МИД Украины поставил под сомнение мотивы Орбана, указав на предстоящие венгерские выборы, которые, по опросам, Орбан может проиграть, и обвинив его в "демонизации" Украины ради политической выгоды. "Мы требуем, чтобы Будапешт прекратил втягивать Украину во внутреннюю политику Венгрии", - сказал Сибига.
Сибига сказал, что Киев неоднократно предлагал Будапешту прямую встречу между Орбаном и Зеленским, пытаясь "разрядить" их отношения. Но он утверждал, что Будапешт не ответил, выбрав вместо этого "публичные ультиматумы и шантаж".
Мы неоднократно предлагали Венгрии провести прямую встречу между премьер-министром Орбаном и Президентом Зеленским, чтобы "очистить" их отношения. Но Будапешт не ответил, выбрав вместо этого публичные ультиматумы и шантаж
Его заявление прозвучало на фоне того, как из-за вопроса "Дружбы" Будапешт блокирует кредит ЕС для Украины в 90 млрд евро, несмотря на поддержку на саммите в декабре, и очередной, 20-й, пакет санкций ЕС против россии.
По этому поводу в ЕС, как пишет издание, "план состоит в том, чтобы спросить Зеленского, сколько времени понадобится для ремонта нефтепровода "Дружба", который, по словам Киева, был поврежден в результате атаки российского беспилотника, и заставить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сдержать свое слово и дать зеленый свет пакету, как только нефть снова начнет течь через него". "Что касается санкций, то считается, что Орбан может получить немного больше времени, но чиновники уверены, что это произойдет", - отмечает издание.
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил журналистам минувшим вечером, что "абсолютно неприемлемо, если государство-член не уважает и не действует для выполнения того, о чем мы договорились на Европейском совете", а затем добавил: "Рано или поздно мы получим кредит".
Ранее в тот же день Кошта предупредил Венгрию, что несоблюдение соглашения, достигнутого лидерами ЕС по кредиту в декабре, "будет означать нарушение принципа искреннего сотрудничества" между странами-членами.
Орбан ответил в письме, настаивая, что он является "одним из самых дисциплинированных и последовательных" лидеров ЕС, но утверждая, что его вето было оправдано новыми обстоятельствами. Орбан сказал Коште: "Вы также, безусловно, видите абсурдность ситуации: мы принимаем решение, финансово выгодное для Украины, которое я лично не одобряю, затем Украина создает энергетическую чрезвычайную ситуацию в Венгрии, а вы просите меня притворяться, что ничего не произошло. Это невозможно".
Лидеры ЕС тем временем прибыли в Киев - 24 февраля, в четвертую годовщину вторжения рф.
"План состоял в том, чтобы прибыть на четвертую годовщину полномасштабного вторжения россии, имея на руках пакет кредитов на сумму 90 миллиардов евро для Украины и жесткие новые санкции против россии. Но после того, как Венгрия сыграла роль разрушителя на выходных, лидеры появляются с временными вариантами", - указывает издание.
Ожидается, что фон дер Ляйен вручит Президенту Украины Владимиру Зеленскому 100 миллионов евро на программу немедленной зимней энергетической поддержки
"В понедельник чиновники ЕС сначала были пессимистичны, после того, как Венгрия отказалась уступить свою позицию по 20-му пакету санкций ЕС против россии во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Обструкция Орбана, возникшая из-за спора относительно транзита российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию, оставила чиновников разочарованными, потому что они прибудут в Киев, демонстрируя только солидарность. Однако среди тех, кто путешествовал с ночевкой, царил оптимизм относительно того, что разногласия, особенно относительно кредита, будут решены", - указало издание.
