Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД

Украина готова действовать конструктивно и уже предложила несколько реалистичных решений для урегулирования спора вокруг нефтепровода "Дружба", сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии Politico, пишет УНН.

Детали

Сибига, как пишет издание, отверг оправдания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно задержки кредита от ЕС объемом 90 млрд евро для Украины, заявив, что Словакия и Венгрия должны "направить свои опасения в кремль и попросить россию прекратить обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и дронами, включая трубопровод, о котором вы говорите".

Сибига заявил, что Украина "готова действовать конструктивно" и уже предложила "несколько осуществимых решений" для разрешения нефтяного спора.

Украина готова действовать конструктивно и уже предложила несколько реалистичных решений для урегулирования спора вокруг нефтепровода "Дружба" - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии для Politico, который приводят в МИД.

При этом, пишет издание, глава МИД Украины поставил под сомнение мотивы Орбана, указав на предстоящие венгерские выборы, которые, по опросам, Орбан может проиграть, и обвинив его в "демонизации" Украины ради политической выгоды. "Мы требуем, чтобы Будапешт прекратил втягивать Украину во внутреннюю политику Венгрии", - сказал Сибига.

Сибига сказал, что Киев неоднократно предлагал Будапешту прямую встречу между Орбаном и Зеленским, пытаясь "разрядить" их отношения. Но он утверждал, что Будапешт не ответил, выбрав вместо этого "публичные ультиматумы и шантаж".

Мы неоднократно предлагали Венгрии провести прямую встречу между премьер-министром Орбаном и Президентом Зеленским, чтобы "очистить" их отношения. Но Будапешт не ответил, выбрав вместо этого публичные ультиматумы и шантаж - отметил Сибига.

Его заявление прозвучало на фоне того, как из-за вопроса "Дружбы" Будапешт блокирует кредит ЕС для Украины в 90 млрд евро, несмотря на поддержку на саммите в декабре, и очередной, 20-й, пакет санкций ЕС против россии.

По этому поводу в ЕС, как пишет издание, "план состоит в том, чтобы спросить Зеленского, сколько времени понадобится для ремонта нефтепровода "Дружба", который, по словам Киева, был поврежден в результате атаки российского беспилотника, и заставить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сдержать свое слово и дать зеленый свет пакету, как только нефть снова начнет течь через него". "Что касается санкций, то считается, что Орбан может получить немного больше времени, но чиновники уверены, что это произойдет", - отмечает издание.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил журналистам минувшим вечером, что "абсолютно неприемлемо, если государство-член не уважает и не действует для выполнения того, о чем мы договорились на Европейском совете", а затем добавил: "Рано или поздно мы получим кредит".

Ранее в тот же день Кошта предупредил Венгрию, что несоблюдение соглашения, достигнутого лидерами ЕС по кредиту в декабре, "будет означать нарушение принципа искреннего сотрудничества" между странами-членами.

Орбан ответил в письме, настаивая, что он является "одним из самых дисциплинированных и последовательных" лидеров ЕС, но утверждая, что его вето было оправдано новыми обстоятельствами. Орбан сказал Коште: "Вы также, безусловно, видите абсурдность ситуации: мы принимаем решение, финансово выгодное для Украины, которое я лично не одобряю, затем Украина создает энергетическую чрезвычайную ситуацию в Венгрии, а вы просите меня притворяться, что ничего не произошло. Это невозможно".

Лидеры ЕС тем временем прибыли в Киев - 24 февраля, в четвертую годовщину вторжения рф.

"План состоял в том, чтобы прибыть на четвертую годовщину полномасштабного вторжения россии, имея на руках пакет кредитов на сумму 90 миллиардов евро для Украины и жесткие новые санкции против россии. Но после того, как Венгрия сыграла роль разрушителя на выходных, лидеры появляются с временными вариантами", - указывает издание.

Ожидается, что фон дер Ляйен вручит Президенту Украины Владимиру Зеленскому 100 миллионов евро на программу немедленной зимней энергетической поддержки - отмечается в публикации.

"В понедельник чиновники ЕС сначала были пессимистичны, после того, как Венгрия отказалась уступить свою позицию по 20-му пакету санкций ЕС против россии во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Обструкция Орбана, возникшая из-за спора относительно транзита российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию, оставила чиновников разочарованными, потому что они прибудут в Киев, демонстрируя только солидарность. Однако среди тех, кто путешествовал с ночевкой, царил оптимизм относительно того, что разногласия, особенно относительно кредита, будут решены", - указало издание.

Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявлениях