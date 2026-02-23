$43.270.01
УНН Lite
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Британська група "Everyone Hates Elon" вивісила у Луврі фото Ендрю, якого заарештували за підозрою у неправомірних діях на держпосаді. Його звинувачують у передачі конфіденційних урядових документів Джеффрі Епштейну.

Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в Луврі

Сумнозвісне фото засоромленого Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, колишнього принца Ендрю, якого вивозять з поліцейської дільниці Норфолка у Великій Британії, було повішено активістами у французькому музеї Лувр, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Британська політична група "Everyone Hates Elon" прикріпила фотографію до стіни паризької галереї в неділю.

На ній зображено Ендрю на задньому сидінні Range Rover після того, як він провів 11 годин під вартою в поліцейській дільниці Айлшем.

Колишнього принца Ендрю звільнили з-під варти19.02.26, 21:55 • 8468 переглядiв

Фотографію було зроблено після його арешту в четвер у маєтку Сандрінгем за підозрою у неправомірних діях на державній посаді.

Колишнього принца Ендрю заарештували після заяви поліції про скаргу, пов'язану зі справою Епштейна19.02.26, 12:20 • 4915 переглядiв

Колишньому герцогу Йоркському висунуто обвинувачення у надсиланні конфіденційних урядових документів опальному фінансисту Джеффрі Епштейну, під час роботи торговим посланником між 2001 і 2011 роками.

Електронні листи, опубліковані Міністерством юстиції США в січні, схоже, показують, як він ділиться звітами про офіційні візити до засудженого за сексуальні злочини фінансиста.

Ендрю, якому у день арешту виповнилося 66 років, раніше заперечував будь-які правопорушення, пов'язані з Епштейном, і публічно заявив, що шкодує про їхню дружбу.

Зв'язки Ендрю із засудженим сексуальним злочинцем змусили його відмовитися від своїх королівських обов'язків, і в січні 2022 року його було позбавлено королівського покровительства.

Уряд Великої Британії планує усунути принца Ендрю з лінії королівського спадкоємства21.02.26, 03:12 • 5321 перегляд

Юлія Шрамко

