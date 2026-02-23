Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в Лувре
Киев • УНН
Британская группа "Everyone Hates Elon" вывесила в Лувре фото Эндрю, арестованного по подозрению в неправомерных действиях на госдолжности. Его обвиняют в передаче конфиденциальных правительственных документов Джеффри Эпштейну.
Печально известная фотография пристыженного Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, бывшего принца Эндрю, которого вывозят из полицейского участка Норфолка в Великобритании, была вывешена активистами во французском музее Лувр, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Британская политическая группа "Everyone Hates Elon" прикрепила фотографию к стене парижской галереи в воскресенье.
На ней изображен Эндрю на заднем сиденье Range Rover после того, как он провел 11 часов под стражей в полицейском участке Эйлшема.
Фотография была сделана после его ареста в четверг в поместье Сандрингем по подозрению в неправомерных действиях на государственной должности.
Бывшему герцогу Йоркскому предъявлены обвинения в отправке конфиденциальных правительственных документов опальному финансисту Джеффри Эпштейну во время работы торговым посланником между 2001 и 2011 годами.
Электронные письма, опубликованные Министерством юстиции США в январе, похоже, показывают, как он делится отчетами об официальных визитах с осужденным за сексуальные преступления финансистом.
Эндрю, которому в день ареста исполнилось 66 лет, ранее отрицал какие-либо правонарушения, связанные с Эпштейном, и публично заявил, что сожалеет об их дружбе.
Связи Эндрю с осужденным сексуальным преступником вынудили его отказаться от своих королевских обязанностей, и в январе 2022 года он был лишен королевского покровительства.
