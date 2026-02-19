Бывший принц Эндрю арестован после заявления полиции о жалобе, связанной с делом Эпштейна
Киев • УНН
Эндрю Маунтбеттен Виндзор арестован по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Полиция рассматривает жалобу относительно передачи конфиденциальных материалов Джеффри Эпштейну.
Эндрю Маунтбеттен Виндзор, бывший принц Эндрю, был задержан в Великобритании по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе после заявления полиции о рассмотрении жалобы относительно якобы передачи конфиденциальных материалов бывшим принцем покойному финансисту, осужденному за сексуальные преступления, Джеффри Эпштейну, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Британская полиция сообщает, что он находится под стражей, а офицеры проводят обыски по адресам в Беркшире и Норфолке.
На фотографиях с места происшествия, как указано, видно, как автомобили прибывали в поместье Сандрингем в Норфолке ранее этим утром.
Это произошло после того, как полиция долины Темзы заявила, что рассматривает жалобу относительно якобы передачи конфиденциальных материалов бывшим принцем покойному финансисту, осужденному за сексуальные преступления, Джеффри Эпштейну.
В полном заявлении полиции долины Темзы после ареста Эндрю говорится: "В рамках расследования мы сегодня (19.02) арестовали мужчину в возрасте около шестидесяти лет из Норфолка по подозрению в должностном преступлении и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. Мужчина в настоящее время находится под стражей в полиции".
"Мы не будем называть имя арестованного мужчины в соответствии с национальными рекомендациями. Пожалуйста, помните, что это дело находится на стадии рассмотрения, поэтому следует проявлять осторожность при любой публикации, чтобы избежать неуважения к суду", - отмечается в заявлении полиции.
Заместитель начальника полиции Оливер Райт сказал: "После тщательной оценки мы начали расследование по этому обвинению в должностном преступлении. Важно, чтобы мы защитили целостность и объективность нашего расследования, работая с нашими партнерами над расследованием этого предполагаемого преступления".
"Мы понимаем значительный общественный интерес к этому делу и будем предоставлять обновления в надлежащее время", - отметил он.
Эндрю, которому сегодня исполняется 66 лет, последовательно и решительно отрицает любые правонарушения.
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30.10.25, 21:41 • 65582 просмотра
Дополняется...