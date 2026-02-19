$43.290.03
09:20 • 12022 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 13569 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 15370 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02 • 12659 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 28857 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 64318 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 50424 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 68011 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 37154 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 26600 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
Бывший принц Эндрю арестован после заявления полиции о жалобе, связанной с делом Эпштейна

Киев • УНН

 • 2008 просмотра

Эндрю Маунтбеттен Виндзор арестован по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе. Полиция рассматривает жалобу относительно передачи конфиденциальных материалов Джеффри Эпштейну.

Бывший принц Эндрю арестован после заявления полиции о жалобе, связанной с делом Эпштейна

Эндрю Маунтбеттен Виндзор, бывший принц Эндрю, был задержан в Великобритании по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе после заявления полиции о рассмотрении жалобы относительно якобы передачи конфиденциальных материалов бывшим принцем покойному финансисту, осужденному за сексуальные преступления, Джеффри Эпштейну, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Британская полиция сообщает, что он находится под стражей, а офицеры проводят обыски по адресам в Беркшире и Норфолке.

На фотографиях с места происшествия, как указано, видно, как автомобили прибывали в поместье Сандрингем в Норфолке ранее этим утром.

Это произошло после того, как полиция долины Темзы заявила, что рассматривает жалобу относительно якобы передачи конфиденциальных материалов бывшим принцем покойному финансисту, осужденному за сексуальные преступления, Джеффри Эпштейну.

В полном заявлении полиции долины Темзы после ареста Эндрю говорится: "В рамках расследования мы сегодня (19.02) арестовали мужчину в возрасте около шестидесяти лет из Норфолка по подозрению в должностном преступлении и проводим обыски по адресам в Беркшире и Норфолке. Мужчина в настоящее время находится под стражей в полиции".

"Мы не будем называть имя арестованного мужчины в соответствии с национальными рекомендациями. Пожалуйста, помните, что это дело находится на стадии рассмотрения, поэтому следует проявлять осторожность при любой публикации, чтобы избежать неуважения к суду", - отмечается в заявлении полиции.

Заместитель начальника полиции Оливер Райт сказал: "После тщательной оценки мы начали расследование по этому обвинению в должностном преступлении. Важно, чтобы мы защитили целостность и объективность нашего расследования, работая с нашими партнерами над расследованием этого предполагаемого преступления".

"Мы понимаем значительный общественный интерес к этому делу и будем предоставлять обновления в надлежащее время", - отметил он.

Эндрю, которому сегодня исполняется 66 лет, последовательно и решительно отрицает любые правонарушения.

Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30.10.25, 21:41 • 65582 просмотра

Дополняется...

Юлия Шрамко

Новости Мира
Обыск
Джеффри Эпштейн
Великобритания