Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчя
Київ • УНН
Український телеведучий Андрій Джеджула охрестив свою молодшу доньку Емілію. Таїнство відбулося кілька місяців тому, коли дівчинці було 5 місяців.
Популярний український телеведучий Андрій Джеджула поділився важливою та хвилюючою подією — шоумен охрестив свою молодшу доньку Емілію. Їй вже виповнилося вісім місяців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram ведучого.
Деталі
Як виявилося, таїнство відбулося декілька місяців тому. Ведучий вирішив розповісти про це пізніше, щоб мати можливість проживати важливі та теплі моменти не під прицілом уваги великої кількості людей.
На фото Емілія позує у святковому білому вбранні, поруч із нею не лише батько, а й старші діти Джеджули.
Нам 8 місяців, а от такою Емілі була 3 місяці тому, коли ми тебе похрестили. Цілодобового тобі Ангела-охоронця, донечка! Люблю тебе! Пізніше вже покажу актуальні фото моєї 8-ми місячної принцеси! Вибачте, але всі сімейні події я навмисно виставляю або із затримкою, або із блюром, а більшість взагалі залишаю у приватному сімейному альбомі!
До речі, Андрій Джеджула не поспішає розповідати фоловерам про свою нинішню супутницю, яка народила йому доньку у 2025-у році. Крім того Андрій ще виховує двох дітей від двох інших жінок,а саме сина Даніеля (мати співачка Санта Дімопулос) та доньку Адель від колишньої дружини Юлії Леус.
