15:53 • 3092 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 5908 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 6868 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 10173 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 35769 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 42010 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 26575 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 32101 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
23 лютого, 10:23 • 31715 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
23 лютого, 10:16 • 25785 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 35772 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 42012 перегляди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Музикант
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Миколаївська область
Соціальна мережа
Техніка
WhatsApp
Starlink
Дипломатка

Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчя

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Український телеведучий Андрій Джеджула охрестив свою молодшу доньку Емілію. Таїнство відбулося кілька місяців тому, коли дівчинці було 5 місяців.

Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчя

Популярний український телеведучий Андрій Джеджула поділився важливою та хвилюючою подією — шоумен охрестив свою молодшу доньку Емілію. Їй вже виповнилося вісім місяців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram ведучого.

Деталі

Як виявилося, таїнство відбулося декілька місяців тому. Ведучий вирішив розповісти про це пізніше, щоб мати можливість проживати важливі та теплі моменти не під прицілом уваги великої кількості людей. 

На фото Емілія позує у святковому білому вбранні, поруч із нею не лише батько, а й старші діти Джеджули.

Нам 8 місяців, а от такою Емілі була 3 місяці тому, коли ми тебе похрестили. Цілодобового тобі Ангела-охоронця, донечка! Люблю тебе! Пізніше вже покажу актуальні фото моєї 8-ми місячної принцеси! Вибачте, але всі сімейні події я навмисно виставляю або із затримкою, або із блюром, а більшість взагалі залишаю у приватному сімейному альбомі! 

— написав Андрій у своєму пості.

До речі, Андрій Джеджула не поспішає розповідати фоловерам про свою нинішню супутницю, яка народила йому доньку у 2025-у році. Крім того Андрій ще виховує двох дітей від двох інших жінок,а саме сина Даніеля (мати співачка Санта Дімопулос) та доньку Адель від колишньої дружини Юлії Леус.

Станіслав Кармазін

