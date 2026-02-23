Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицо

$43.270.01
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29 • 5836 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58 • 6822 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 10151 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 35730 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 41985 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 26568 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 32092 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
23 февраля, 10:23 • 31714 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
23 февраля, 10:16 • 25785 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами23 февраля, 07:45 • 51529 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 59142 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo11:50 • 34358 просмотра
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знатьPhoto13:28 • 20946 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 12064 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 12119 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:20 • 35736 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
13:02 • 41989 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 135941 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 145270 просмотра
УНН Lite
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo16:51 • 60 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 59218 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 66729 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 66879 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 65791 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицо

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Украинский телеведущий Андрей Джеджула крестил свою младшую дочь Эмилию. Таинство состоялось несколько месяцев назад, когда девочке было 5 месяцев.

Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицо

Популярный украинский телеведущий Андрей Джеджула поделился важным и волнующим событием — шоумен крестил свою младшую дочь Эмилию. Ей уже исполнилось восемь месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram ведущего.

Детали

Как оказалось, таинство состоялось несколько месяцев назад. Ведущий решил рассказать об этом позже, чтобы иметь возможность проживать важные и теплые моменты не под прицелом внимания большого количества людей. 

На фото Эмилия позирует в праздничном белом наряде, рядом с ней не только отец, но и старшие дети Джеджулы.

Нам 8 месяцев, а вот такой Эмили была 3 месяца назад, когда мы тебя покрестили. Круглосуточного тебе Ангела-хранителя, доченька! Люблю тебя! Позже уже покажу актуальные фото моей 8-ми месячной принцессы! Извините, но все семейные события я намеренно выставляю либо с задержкой, либо с блюром, а большинство вообще оставляю в частном семейном альбоме! 

— написал Андрей в своем посте.

Кстати, Андрей Джеджула не спешит рассказывать фолловерам о своей нынешней спутнице, которая родила ему дочь в 2025 году. Кроме того, Андрей еще воспитывает двоих детей от двух других женщин, а именно сына Даниэля (мать певица Санта Димопулос) и дочь Адель от бывшей жены Юлии Леус.

Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына01.11.25, 15:37 • 56766 просмотров

