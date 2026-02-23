Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицо

Популярный украинский телеведущий Андрей Джеджула поделился важным и волнующим событием — шоумен крестил свою младшую дочь Эмилию. Ей уже исполнилось восемь месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram ведущего.

Как оказалось, таинство состоялось несколько месяцев назад. Ведущий решил рассказать об этом позже, чтобы иметь возможность проживать важные и теплые моменты не под прицелом внимания большого количества людей.

На фото Эмилия позирует в праздничном белом наряде, рядом с ней не только отец, но и старшие дети Джеджулы.

Нам 8 месяцев, а вот такой Эмили была 3 месяца назад, когда мы тебя покрестили. Круглосуточного тебе Ангела-хранителя, доченька! Люблю тебя! Позже уже покажу актуальные фото моей 8-ми месячной принцессы! Извините, но все семейные события я намеренно выставляю либо с задержкой, либо с блюром, а большинство вообще оставляю в частном семейном альбоме!