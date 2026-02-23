Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицо
Киев • УНН
Украинский телеведущий Андрей Джеджула крестил свою младшую дочь Эмилию. Таинство состоялось несколько месяцев назад, когда девочке было 5 месяцев.
Популярный украинский телеведущий Андрей Джеджула поделился важным и волнующим событием — шоумен крестил свою младшую дочь Эмилию. Ей уже исполнилось восемь месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram ведущего.
Детали
Как оказалось, таинство состоялось несколько месяцев назад. Ведущий решил рассказать об этом позже, чтобы иметь возможность проживать важные и теплые моменты не под прицелом внимания большого количества людей.
На фото Эмилия позирует в праздничном белом наряде, рядом с ней не только отец, но и старшие дети Джеджулы.
Нам 8 месяцев, а вот такой Эмили была 3 месяца назад, когда мы тебя покрестили. Круглосуточного тебе Ангела-хранителя, доченька! Люблю тебя! Позже уже покажу актуальные фото моей 8-ми месячной принцессы! Извините, но все семейные события я намеренно выставляю либо с задержкой, либо с блюром, а большинство вообще оставляю в частном семейном альбоме!
Кстати, Андрей Джеджула не спешит рассказывать фолловерам о своей нынешней спутнице, которая родила ему дочь в 2025 году. Кроме того, Андрей еще воспитывает двоих детей от двух других женщин, а именно сына Даниэля (мать певица Санта Димопулос) и дочь Адель от бывшей жены Юлии Леус.
