08:30 • 14729 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 32423 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 32509 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 34827 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 49179 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 40935 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 36451 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36156 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30690 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 57483 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
публикации
Эксклюзивы
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Украинская телеведущая Леся Никитюк и ее жених Дмитрий Бабчук покрестили сына Оскара в Михайловском Златоверхом соборе. Бабчук рассказал, что назвал сына Оскаром, нарушив семейную традицию называть мужчин Михаилом или Дмитрием.

Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына

Украинская телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом Дмитрием Бабчуком крестила сына в Михайловском Златоверхом соборе, передает УНН.

На днях в нашей семье состоялся светлый праздник. Мы крестили сына. Мы очень готовились к этому событию, потому что лично для меня это великое таинство и ответственность

- сообщила Никитюк в Instagram.

В свою очередь жених звезды - Дмитрий Бабчук - не только поделился фото с крещения, но и рассекретил имя сына.

Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома20.06.25, 16:58 • 42939 просмотров

До 7-го колена всех мужчин в моей семье называли только двумя именами - Михаил и Дмитрий. Прадед - Михаил, дед - Дмитрий, отец - Михаил, я - Дмитрий. Соответственно, сына я назвал Оскар. Поэтому прошу приветствовать уважаемого казака Бабчук Оскар Дмитриевич

- резюмировал Бабчук.

Антонина Туманова

ОбществоУНН Lite
Леся Никитюк