Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына
Киев • УНН
Украинская телеведущая Леся Никитюк и ее жених Дмитрий Бабчук покрестили сына Оскара в Михайловском Златоверхом соборе. Бабчук рассказал, что назвал сына Оскаром, нарушив семейную традицию называть мужчин Михаилом или Дмитрием.
Украинская телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом Дмитрием Бабчуком крестила сына в Михайловском Златоверхом соборе, передает УНН.
На днях в нашей семье состоялся светлый праздник. Мы крестили сына. Мы очень готовились к этому событию, потому что лично для меня это великое таинство и ответственность
В свою очередь жених звезды - Дмитрий Бабчук - не только поделился фото с крещения, но и рассекретил имя сына.
До 7-го колена всех мужчин в моей семье называли только двумя именами - Михаил и Дмитрий. Прадед - Михаил, дед - Дмитрий, отец - Михаил, я - Дмитрий. Соответственно, сына я назвал Оскар. Поэтому прошу приветствовать уважаемого казака Бабчук Оскар Дмитриевич