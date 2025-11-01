Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына

Украинская телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом Дмитрием Бабчуком крестила сына в Михайловском Златоверхом соборе, передает УНН.

На днях в нашей семье состоялся светлый праздник. Мы крестили сына. Мы очень готовились к этому событию, потому что лично для меня это великое таинство и ответственность

В свою очередь жених звезды - Дмитрий Бабчук - не только поделился фото с крещения, но и рассекретил имя сына.

До 7-го колена всех мужчин в моей семье называли только двумя именами - Михаил и Дмитрий. Прадед - Михаил, дед - Дмитрий, отец - Михаил, я - Дмитрий. Соответственно, сына я назвал Оскар. Поэтому прошу приветствовать уважаемого казака Бабчук Оскар Дмитриевич