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Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома

Киев • УНН

 • 4300 просмотра

20 июня Леся Никитюк впервые стала мамой, родив сына 15 июня. Ее жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук, также поделился эмоциями от рождения первенца.

Леся Никитюк стала мамой: телеведущая показала первые фото из роддома

20 июня стало известно, что украинская звезда Леся Никитюк впервые стала мамой - ведущая родила мальчика. Впоследствии она сама подтвердила новость, опубликовав трогательные фото с сыном во время выписки из роддома. Ее жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук, также поделился эмоциями, рассказав, что в день рождения первенца был на задании, пишет УНН.

Детали

20 июня стало известно, что украинская телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. Звезда родила сына 15 июня, за день до того, как сообщила в Instagram о своей беременности. Она поделилась трогательными фотографиями с малышом, сделанными во время выписки из роддома.

Жених Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, также не остался в стороне и прокомментировал рождение сына.

Самый кайф этой жизни в том, что я был на задании и в день отца стал отцом

 - написал он в своем Instagram.  

Напомним

37-летняя телеведущая Леся Никитюк подтвердила беременность, поделившись фото с округлившимся животиком. Подписчики активно поздравили ведущую в комментариях, а избранник звезды оставил там короткое, но теплое сообщение: "Вау, это что, моя жена беременна первенцем?". 

Алена Уткина

Алена Уткина

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