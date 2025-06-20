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Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового

Київ • УНН

 • 4656 перегляди

20 червня Леся Нікітюк вперше стала мамою, народивши сина 15 червня. Її наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук, також поділився емоціями від народження первістка.

Леся Нікітюк стала мамою: телеведуча показала перші фото з пологового

20 червня стало відомо, що українська зірка Леся Нікітюк вперше стала мамою - ведуча народила хлопчика. Згодом вона сама підтвердила новину, опублікувавши зворушливі фото з сином під час виписки з пологового будинку. Її наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук, також поділився емоціями, розповівши, що в день народження первістка був на завданні, пише УНН.

Деталі

20 червня стало відомо, що українська телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Зірка народила сина 15 червня, за день до того, як повідомила в Instagrami про свою вагітність. Вона поділилась зворушливими світлинами з малюком, зробленими під час виписки з пологового будинку.

Наречений Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, також не залишився осторонь і прокоментував народження сина.

Самий кайф цього життя в тому, що я був на завданні і в день батька став батьком

 - написав він у своєму Instagram.  

Нагадаємо

37-річна телеведуча Леся Нікітюк підтвердила вагітність, поділившись фото з округлим животиком. Підписники активно привітали ведучу у коментарях, а обранець зірки залишив там у коротке, але тепле повідомлення: "Вау, це шо моя жінка вагітна первістком?". 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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