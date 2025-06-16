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Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком

Київ • УНН

 • 10203 перегляди

37-річна телеведуча Леся Нікітюк підтвердила вагітність, поділившись фото з округлим животиком. Її наречений, морський піхотинець Дмитро Бабчук, зробив їй пропозицію в січні.

Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком

Телеведуча Леся Нікітюк офіційно підтвердила свою вагітність, поділившись з підписниками ніжним фото з округлим животиком. 37-річна зірка очікує на першу дитину разом із нареченим Дмитром Бабчуком - морським піхотинцем ЗСУ, який освідчився їй у січні. До цього Леся попри чутки тримала новину в таємниці. Про це пише УНН із посиланням на допис зірки в Instagram.

На фотографії Нікітюк вдягнена у білу мережеву сукню, яка обтискає її нову фігуру із круглим животиком. У дописі під фото зірка пообіцяла озвучити подробиці в інтерв'ю одному з українських видань.

Підписники активно привітали ведучу у коментарях, а обранець зірки залишив там у коротке, але тепле повідомлення: "Вау, це шо моя жінка вагітна первістком?".

Попри зміни в особистому житті, Леся тривалий час не розголошувала новину, продовжуючи активно працювати та брати участь у зйомках.

Доповнення

Про вагітність телеведучої заговорили ще раніше. У квітні в мережі з’явилося відео, зняте користувачем TikTok. На ньому Нікітюк, одягнена в обтислу сукню, виходила з ресторану в Одесі в компанії друга й колеги Євгена Таллера. Користувачі звернули увагу на її округлу фігуру й припустили, що вона вагітна. Зірка не залишила це без відповіді, різко розкритикувавши автора відео за порушення її особистого простору.

Не розумію людей, які потім ще й у TikTok виставляють такі відео! Мені, бл*дь, не сходи, не поїж і не випий 

- емоційно прокоментувала Леся.

Раніше УНН писав, що військовослужбовець Дмитро Бабчук зробив пропозицію руки й серця Лесі Нікітюк, показавши каблучку з діамантом. Телеведуча погодилася та поділилася радісною новиною в Instagram.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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