Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила сина
Київ • УНН
Українська телеведуча Леся Нікітюк та її наречений Дмитро Бабчук похрестили сина Оскара в Михайлівському Золотоверхому соборі. Бабчук розповів, що назвав сина Оскаром, порушивши сімейну традицію називати чоловіків Михайлом або Дмитром.
Українська телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим Дмитром Бабчуком похрестила сина в Михайлівському Золотоверхому соборі, передає УНН.
Днями в нашій родині відбулося світле свято. Ми похрестили сина. Ми дуже готувалися до цієї події, бо особисто для мене це велике таїнство і відповідальність
У свою чергу наречений зірки - Дмитро Бабчук - не тільки поділився фото із хрещення, а й розсекретив ім'я сина.
До 7-го коліна всіх чоловіків у моїй родині називали лише двома іменами - Михайло і Дмитро. Прадід - Михайло, дід - Дмитро, батько - Михайло, я - Дмитро. Відповідно, сина я назвав Оскар. Тому прошу вітати поважного козака Бабчук Оскар Дмитрович