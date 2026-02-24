На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень
Київ • УНН
На Волині посадовець митниці оформив вісім вантажних електромобілів як легкові, що призвело до недоотримання бюджетом понад 700 тисяч гривень. Йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.
На Волині правоохоронці викрили посадовця митниці, який, за даними слідства, оформлював вантажні електромобілі як легкові. Через це державний бюджет недоотримав понад 700 тисяч гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що працівники ДБР спільно з СБУ викрили головного державного інспектора митного поста "Луцьк" Волинської митниці. За даними слідства, упродовж січня – квітня 2025 року посадовець допустив митне оформлення восьми вантажних електромобілів Renault Kangoo Z.E. як легкових.
У митних деклараціях транспортні засоби зазначалися з іншим типом кузова, що впливало на розмір обов’язкових платежів.Оскільки легкові електромобілі звільняються від сплати мита, а для вантажних передбачено 10% від їх вартості, дві приватні компанії не сплатили до бюджету понад 700 тис. грн
Крім того, за попередньою інформацією, слідство встановлює, чи отримував посадовець неправомірну вигоду, а також перевіряє інші митні оформлення за його участю.
"Фігуранту повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.Слідчі ініціюють заходи для виявлення та розшуку можливих активів підозрюваного з метою відшкодування збитків", - наголошується у повідомленні.
