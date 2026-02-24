На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень

$43.270.01
23 лютого, 17:51 • 10637 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 19731 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 17298 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 17396 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 14597 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 12473 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 11662 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12545 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 43779 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 48260 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 9330 перегляди
Кошта закликав Орбана розблокувати кредит для України в розмірі 90 млрд євро23 лютого, 18:02 • 5086 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo20:42 • 5182 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto21:02 • 5900 перегляди
Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗСVideo21:28 • 4438 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 22830 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 43782 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 48263 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 141416 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 150624 перегляди
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto21:02 • 5972 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo20:42 • 5230 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 9464 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 30454 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 64423 перегляди
На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 50 перегляди

На Волині посадовець митниці оформив вісім вантажних електромобілів як легкові, що призвело до недоотримання бюджетом понад 700 тисяч гривень. Йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.

На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень

На Волині правоохоронці викрили посадовця митниці, який, за даними слідства, оформлював вантажні електромобілі як легкові. Через це державний бюджет недоотримав понад 700 тисяч гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що працівники ДБР спільно з СБУ викрили головного державного інспектора митного поста "Луцьк" Волинської митниці. За даними слідства, упродовж січня – квітня 2025 року посадовець допустив митне оформлення восьми вантажних електромобілів Renault Kangoo Z.E. як легкових.

У митних деклараціях транспортні засоби зазначалися з іншим типом кузова, що впливало на розмір обов’язкових платежів.Оскільки легкові електромобілі звільняються від сплати мита, а для вантажних передбачено 10% від їх вартості, дві приватні компанії не сплатили до бюджету понад 700 тис. грн

- йдеться у дописі

Крім того, за попередньою інформацією, слідство встановлює, чи отримував посадовець неправомірну вигоду, а також перевіряє інші митні оформлення за його участю.

"Фігуранту повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.Слідчі ініціюють заходи для виявлення та розшуку можливих активів підозрюваного з метою відшкодування збитків", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо

На українсько-румунському кордоні митники знайшли чоловіка у вантажівці зі Стамбула, який ховався серед упаковок дитячих підгузків. За попередніми даними, він може бути громадянином Сирії, і прикордонники встановлюють обставини незаконного перетину кордону.

Дрон, сигарети і брухт кольорових металів: митники Буковини виявили на кордоні з Румунією контрабанду29.01.26, 20:56 • 5875 переглядiв

Алла Кіосак

