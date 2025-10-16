На Буковині митники виявили чоловіка серед підгузків у фурі з Туреччини
Київ • УНН
На українсько-румунському кордоні митники знайшли чоловіка у вантажівці зі Стамбула, який ховався серед упаковок дитячих підгузків. За попередніми даними, він може бути громадянином Сирії, і прикордонники встановлюють обставини незаконного перетину кордону.
На українсько-румунському кордоні у пункті пропуску "Порубне – Сірет" митники за допомогою скануючої системи виявили схованого чоловіка у вантажівці, що прибула зі Стамбула. Людина ховалася серед товару – упаковок дитячих підгузків. Про це повідомила Державна митна служба, пише УНН.
Деталі
За даними митної служби, вантажний автомобіль із Туреччини прямував до України з офіційним товаром, задекларованим як гігієнічна продукція. Під час стандартної перевірки транспортного засобу скануюча система зафіксувала аномалію у вантажному відсіку – силует, схожий на людську постать.
Митники одразу повідомили про інцидент прикордонників. Спільна оглядова група відкрила вантажне відділення, де серед численних упаковок підгузків виявили чоловіка без документів, який, за попередніми даними, може бути громадянином Сирії.
Наразі Державна прикордонна служба України проводить подальші процесуальні дії для встановлення особи затриманого та з’ясування обставин його спроби незаконного перетину кордону.
