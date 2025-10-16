На Буковині митники виявили чоловіка серед підгузків у фурі з Туреччини

На українсько-румунському кордоні митники знайшли чоловіка у вантажівці зі Стамбула, який ховався серед упаковок дитячих підгузків. За попередніми даними, він може бути громадянином Сирії, і прикордонники встановлюють обставини незаконного перетину кордону.