На Буковине таможенники обнаружили мужчину среди подгузников в фуре из Турции
Киев • УНН
На украинско-румынской границе таможенники нашли мужчину в грузовике из Стамбула, который прятался среди упаковок детских подгузников. По предварительным данным, он может быть гражданином Сирии, и пограничники устанавливают обстоятельства незаконного пересечения границы.
Подробности
По данным таможенной службы, грузовой автомобиль из Турции направлялся в Украину с официальным товаром, задекларированным как гигиеническая продукция. Во время стандартной проверки транспортного средства сканирующая система зафиксировала аномалию в грузовом отсеке – силуэт, похожий на человеческую фигуру.
Таможенники сразу сообщили об инциденте пограничникам. Совместная досмотровая группа открыла грузовое отделение, где среди многочисленных упаковок подгузников обнаружили мужчину без документов, который, по предварительным данным, может быть гражданином Сирии.
В настоящее время Государственная пограничная служба Украины проводит дальнейшие процессуальные действия для установления личности задержанного и выяснения обстоятельств его попытки незаконного пересечения границы.
