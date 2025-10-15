На Буковине пограничники разоблачили схему бегства за границу и оружие с боеприпасами: среди организаторов – заместитель городского головы
Киев • УНН
На Буковине пограничники ликвидировали схему незаконного пересечения границы, организованную заместителем городского головы Сокирян. Чиновник помогал уклонистам выехать в Молдову за 7 тысяч долларов, у него изъяли оружие и патроны.
Государственная пограничная служба Украины сообщила о ликвидации схемы незаконного пересечения государственной границы, в организации которой фигурирует действующий заместитель городского головы Сокирян Черновицкой области. Чиновник, по данным следствия, использовал служебное положение, чтобы помогать уклонистам нелегально выезжать в Молдову. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Подробности
Задержание нарушителя произошло благодаря информации оперативного подразделения Черновицкого пограничного отряда. Правоохранители остановили мужчину, которого пытались переправить через границу вне пунктов пропуска. После этого пограничники вышли на всю сеть организаторов схемы.
Используя полученные данные, правоохранители установили всех участников противоправной схемы. Среди них – заместитель городского головы города Сокиряны Черновицкой области, который, используя служебное положение, помогал "клиентам" добраться до границы. Подыскивал желающих и руководил маршрутами главный организатор из Хмельницкой области
По данным следствия, стоимость "услуги" составляла около 7 тысяч долларов США с одного человека. Во время обысков у причастных лиц изъято огнестрельное оружие, сотни патронов, мобильные телефоны и автомобиль, который использовался для перевозки клиентов.
Главные фигуранты дела задержаны, им уже сообщено о подозрении по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других возможных соучастников преступления.
