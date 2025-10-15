$41.750.14
13181 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
24869 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 22859 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 23244 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 21029 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 17867 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17251 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 32130 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 32192 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13743 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
публикации
Эксклюзивы
На Буковине пограничники разоблачили схему бегства за границу и оружие с боеприпасами: среди организаторов – заместитель городского головы

Киев • УНН

 • 746 просмотра

На Буковине пограничники ликвидировали схему незаконного пересечения границы, организованную заместителем городского головы Сокирян. Чиновник помогал уклонистам выехать в Молдову за 7 тысяч долларов, у него изъяли оружие и патроны.

На Буковине пограничники разоблачили схему бегства за границу и оружие с боеприпасами: среди организаторов – заместитель городского головы

Государственная пограничная служба Украины сообщила о ликвидации схемы незаконного пересечения государственной границы, в организации которой фигурирует действующий заместитель городского головы Сокирян Черновицкой области. Чиновник, по данным следствия, использовал служебное положение, чтобы помогать уклонистам нелегально выезжать в Молдову. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Подробности

Задержание нарушителя произошло благодаря информации оперативного подразделения Черновицкого пограничного отряда. Правоохранители остановили мужчину, которого пытались переправить через границу вне пунктов пропуска. После этого пограничники вышли на всю сеть организаторов схемы.

Используя полученные данные, правоохранители установили всех участников противоправной схемы. Среди них – заместитель городского головы города Сокиряны Черновицкой области, который, используя служебное положение, помогал "клиентам" добраться до границы. Подыскивал желающих и руководил маршрутами главный организатор из Хмельницкой области 

– сообщили пограничники.

По данным следствия, стоимость "услуги" составляла около 7 тысяч долларов США с одного человека. Во время обысков у причастных лиц изъято огнестрельное оружие, сотни патронов, мобильные телефоны и автомобиль, который использовался для перевозки клиентов.

Главные фигуранты дела задержаны, им уже сообщено о подозрении по соответствующим статьям Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других возможных соучастников преступления.

В Одессе задержали начальника отделения военного госпиталя за взятку в 2 тысячи долларов15.10.25, 13:23 • 2028 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Черновицкая область
Хмельницкая область
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Молдова
Одесса