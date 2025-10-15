В Одессе задержали начальника отделения военного госпиталя за взятку в 2 тысячи долларов
В Одессе разоблачен начальник отделения Военно-медицинского клинического центра Южного региона, который требовал 2 тысячи долларов за содействие в признании военнообязанного ограниченно годным к службе. Чиновника задержали "на горячем" во время получения взятки. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Подробности
По данным следствия, в июне 2025 года подозреваемый требовал от военнообязанного 2 000 долл. США за содействие в получении заключения военно-врачебной комиссии (ВВК), которое позволило бы признать мужчину ограниченно годным к службе. Такое заключение в дальнейшем давало бы возможность прохождения службы в подразделениях обеспечения, учебных центрах, логистических или других небоевых подразделениях
Военнообязанный обратился к правоохранителям и в дальнейшем действовал под их кураторством и надзором. Подозреваемого задержали, когда он получал деньги.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в 605 600 гривен.
