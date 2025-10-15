В Одесі затримали начальника відділення військового госпіталю за хабар у 2 тисячі доларів
Київ • УНН
В Одесі затримано начальника відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону за вимагання 2 тисяч доларів. Він обіцяв сприяти у визнанні військовозобов’язаного обмежено придатним до служби.
В Одесі викрито начальника відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, який вимагав 2 тисячі доларів за сприяння у визнанні військовозобов’язаного обмежено придатним до служби. Посадовця затримали "на гарячому" під час отримання хабаря. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, у червні 2025 року підозрюваний вимагав від військовозобов’язаного 2 000 дол. США за сприяння в одержанні висновку військово-лікарської комісії (ВЛК), який дозволив би визнати чоловіка обмежено придатним до служби. Такий висновок у подальшому давав би можливість проходження служби у підрозділах забезпечення, навчальних центрах, логістичних чи інших небойових підрозділах
Військовозобов'язаний звернувся до правоохоронців і надалі діяв під їхнім кураторством та наглядом. Підозрюваного затримали, коли він отримував гроші.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 605 600 гривень.
