Посадовців трьох вишів запідозрили у продажі місць в аспірантурі за $4500 - прокуратура
Київ • УНН
В Україні викрито посадовців трьох університетів, які організували продаж місць в аспірантурі за 4,5 тис. доларів з особи. Загальна сума одержаних неправомірних коштів перевищує 1 млн гривень.
В Україні викрито посадовців трьох університетів за підозрою у продажі місця в аспірантуру. Вартість - 4,5 тис. доларів з особи. Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів перевищує 1 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
"Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з поліцією викрили корупційну схему у сфері післядипломної освіти. Під підозрою - проректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та керівник структурного підрозділу Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти", - інформує прокуратура.
Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про проректора Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку з наукової роботи Катерину Танащук.
За даними слідства, вони організували продаж місць в аспірантурі. Вартість - 4,5 тис. доларів США з особи.
"Кандидатів шукали доцент Чернівецького національного університету та посадовець Інституту модернізації змісту освіти, а проректор оформлювала їх на навчання. За це вона отримувала по 4 тис. доларів США з кожного вступника, спільники - по 250 доларів США. Відомо про п’ятьох чоловіків, які скористалися послугами", - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що крім іншого, після зарахування на навчання їм нав’язали ще одну "умову" - передати доступ до банківських карток, на які надходила стипендія. Як результат - понад 285 тисяч гривень з рахунків стипендіатів теж опинилися в кишені організатора та спільників, вказали у прокуратурі.
Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів, як повідомляється, перевищує 1 млн гривень.
"Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів", - повідомляє прокуратура.
