09:25 • 1878 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 5714 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 5796 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
08:03 • 10916 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 13066 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 19544 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
07:08 • 20738 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 13172 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 14772 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 15736 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
Посадовців трьох вишів запідозрили у продажі місць в аспірантурі за $4500 - прокуратура

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

В Україні викрито посадовців трьох університетів, які організували продаж місць в аспірантурі за 4,5 тис. доларів з особи. Загальна сума одержаних неправомірних коштів перевищує 1 млн гривень.

Посадовців трьох вишів запідозрили у продажі місць в аспірантурі за $4500 - прокуратура

В Україні викрито посадовців трьох університетів за підозрою у продажі місця в аспірантуру. Вартість - 4,5 тис. доларів з особи. Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів перевищує 1 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

"Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з поліцією викрили корупційну схему у сфері післядипломної освіти. Під підозрою - проректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та керівник структурного підрозділу Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти", - інформує прокуратура.

Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про проректора Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку з наукової роботи Катерину Танащук.

За даними слідства, вони організували продаж місць в аспірантурі. Вартість - 4,5 тис. доларів США з особи.

"Кандидатів шукали доцент Чернівецького національного університету та посадовець Інституту модернізації змісту освіти, а проректор оформлювала їх на навчання. За це вона отримувала по 4 тис. доларів США з кожного вступника, спільники - по 250 доларів США. Відомо про п’ятьох чоловіків, які скористалися послугами", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що крім іншого, після зарахування на навчання їм нав’язали ще одну "умову" - передати доступ до банківських карток, на які надходила стипендія. Як результат - понад 285 тисяч гривень з рахунків стипендіатів теж опинилися в кишені організатора та спільників, вказали у прокуратурі.

Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів, як повідомляється, перевищує 1 млн гривень.

"Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів", - повідомляє прокуратура.

Доповнення

В Україні під час поліцейської спецоперації, названої "Опікун", викрили близько 100 випадків підробки довідок про догляд за людьми з інвалідністю, які використовувались для уникнення військової служби, вісьмом особам вже оголошено підозри.

Анна Мурашко

Кримінал та НПОсвіта
ТЦК та СП
Бюро економічної безпеки України
Генеральний прокурор (Україна)
Україна