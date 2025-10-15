$41.750.14
Должностных лиц трех вузов заподозрили в продаже мест в аспирантуре за $4500 - прокуратура

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

В Украине разоблачены должностные лица трех университетов, которые организовали продажу мест в аспирантуре за 4,5 тыс. долларов с человека. Общая сумма полученных неправомерных средств превышает 1 млн гривен.

Должностных лиц трех вузов заподозрили в продаже мест в аспирантуре за $4500 - прокуратура

В Украине разоблачены должностные лица трех университетов по подозрению в продаже места в аспирантуре. Стоимость - 4,5 тыс. долларов с человека. Общая сумма полученных ими неправомерных средств превышает 1 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Подробности

"Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с полицией разоблачили коррупционную схему в сфере последипломного образования. Под подозрением - проректор Государственного университета интеллектуальных технологий и связи, доцент Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича и руководитель структурного подразделения Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования", - информирует прокуратура.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о проректоре Государственного университета интеллектуальных технологий и связи по научной работе Екатерине Танащук.

По данным следствия, они организовали продажу мест в аспирантуре. Стоимость - 4,5 тыс. долларов США с человека.

"Кандидатов искали доцент Черновицкого национального университета и должностное лицо Института модернизации содержания образования, а проректор оформляла их на обучение. За это она получала по 4 тыс. долларов США с каждого поступающего, сообщники - по 250 долларов США. Известно о пяти мужчинах, которые воспользовались услугами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что помимо прочего, после зачисления на обучение им навязали еще одно "условие" - передать доступ к банковским картам, на которые поступала стипендия. Как результат - более 285 тысяч гривен со счетов стипендиатов тоже оказались в кармане организатора и сообщников, указали в прокуратуре.

Общая сумма полученных ими неправомерных средств, как сообщается, превышает 1 млн гривен.

"Всем троим сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании мер пресечения", - сообщает прокуратура.

Дополнение

В Украине во время полицейской спецоперации, названной "Опекун", разоблачили около 100 случаев подделки справок об уходе за людьми с инвалидностью, которые использовались для избежания военной службы, восьми лицам уже объявлены подозрения.

Анна Мурашко

Криминал и ЧПОбразование
ТЦК и СП
Бюро экономической безопасности Украины
Генеральный прокурор Украины
