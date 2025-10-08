$41.340.11
7 октября, 15:10
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений

Киев • УНН

 • 38 просмотра

СБУ и Нацполиция ликвидировали шесть схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. Задержаны 14 организаторов, среди которых экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений, которые продавали "услуги" от 1,5 до 13 тыс. долларов.

СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений

Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации, действовавших в разных регионах Украины. В сделках разоблачены 14 организаторов, которые продавали свои "услуги" от 1,5 до 13 тыс. долларов США. Среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений. Об этом информирует СБУ, передает УНН

Подробности

Киев

Так, в Киеве киберспециалисты СБУ разоблачили бывшего главного специалиста секретариата Кабмина и заместителя декана столичного университета, которые за деньги устраивали уклонистов преподавателями вуза.

Черкасская область

В Черкасской области подозрение получила доцент кафедры местного университета, которая снимала уклонистов с розыска в ТЦК и помогала "списаться" с воинского учета на основании фиктивных диагнозов.

Для реализации сделки фигурантка использовала знакомых среди врачей и должностных лиц военкомата.

Также в регионе разоблачен 27-летний администратор Телеграм-канала, который распространял геолокации ТЦК на территории Каневского района. 

Хмельницкая область

В Хмельницкой области задержан заведующий отделением психиатрической больницы – член экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывший МСЭК).

За деньги он организовывал военнообязанным псевдогоспитализацию для оформления "статуса" непригодных к военной службе.

Кропивницкий

В Кропивницком разоблачена преступная группировка, участники которой подвозили своих клиентов в одну из приграничных областей Украины, а затем лесными тропами, вне контрольно-пропускных пунктов, переправляли их в одно из государств ЕС.

Житомир

В Житомире задержаны еще трое фигурантов, которые через знакомых врачей и должностных лиц ТЦК оформляли уклонистам документы о "плохом" здоровье с возможностью дальнейшего выезда за границу.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований, совершенное организованной группой);
    • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);
      • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
        • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

          Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

          Напомним

          42-летний киевлянин организовал незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Он предлагал военнообязанным пересечь границу с Румынией через реку Тису за 8 тысяч долларов.

          Вита Зеленецкая

