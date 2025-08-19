СБУ и полиция сорвали масштабную схему уклонистов в Киеве: у фигурантов изъяли более 17 млн грн наличных

$41.260.08
48.170.13
ukenru
10:33 • 1746 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 7544 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 41318 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 40857 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 57731 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 77355 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 57598 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 41868 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 43840 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 117756 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
37%
750мм
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 34836 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 39460 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 54816 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 47236 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 49128 просмотра
публикации
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 1736 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Эксклюзив
09:27 • 7530 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 49887 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке19 августа, 04:47 • 55621 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 117748 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Александр Усик
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии10:46 • 198 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 47946 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 35869 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 94132 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 84211 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Нефть
COVID-19
Доллар США

СБУ и полиция сорвали масштабную схему уклонистов в Киеве: у фигурантов изъяли более 17 млн грн наличных

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Военная контрразведка СБУ и Нацполиция ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации в Киеве. Организатор и сообщники продавали фиктивные справки и "бронь", изъято более 17 млн грн наличных.

СБУ и полиция сорвали масштабную схему уклонистов в Киеве: у фигурантов изъяли более 17 млн грн наличных

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Киеве. Организатор и его сообщники продавали фиктивные справки и "бронь" через фальшивое трудоустройство, заработав миллионы гривен. Во время обысков у них изъяли более 17 млн грн наличными и в валюте.

Об этом сообщили в Службе безопасности, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, к сделке были привлечены местный адвокат, еще один юрист и трое врачей из известных медицинских учреждений столицы. Злоумышленники подделывали медицинские заключения о тяжелых диагнозах, чтобы военнообязанные получали отсрочку от призыва или снимались с воинского учета.

Правоохранители установили четкую координацию между участниками схемы – от поиска клиентов до продажи фальшивых документов. За отдельную плату фигуранты также предлагали "бронь" через якобы трудоустройство в государственных учреждениях Киева.

Организатора задержали "на горячем", когда он получал очередной транш взятки. Ему и двум сообщникам – юристу и врачу-кардиологу – сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 354 (пособничество в подкупе работника, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ обезвредила агентурную сеть гру: предатели корректировали удары по Киеву и устраивали диверсии в Одесской области19.08.25, 10:59 • 2460 просмотров

Степан Гафтко

КиевКриминал и ЧП
Гривна
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Киев