СБУ и полиция сорвали масштабную схему уклонистов в Киеве: у фигурантов изъяли более 17 млн грн наличных
Киев • УНН
Военная контрразведка СБУ и Нацполиция ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации в Киеве. Организатор и сообщники продавали фиктивные справки и "бронь", изъято более 17 млн грн наличных.
Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Киеве. Организатор и его сообщники продавали фиктивные справки и "бронь" через фальшивое трудоустройство, заработав миллионы гривен. Во время обысков у них изъяли более 17 млн грн наличными и в валюте.
Об этом сообщили в Службе безопасности, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, к сделке были привлечены местный адвокат, еще один юрист и трое врачей из известных медицинских учреждений столицы. Злоумышленники подделывали медицинские заключения о тяжелых диагнозах, чтобы военнообязанные получали отсрочку от призыва или снимались с воинского учета.
Правоохранители установили четкую координацию между участниками схемы – от поиска клиентов до продажи фальшивых документов. За отдельную плату фигуранты также предлагали "бронь" через якобы трудоустройство в государственных учреждениях Киева.
Организатора задержали "на горячем", когда он получал очередной транш взятки. Ему и двум сообщникам – юристу и врачу-кардиологу – сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 354 (пособничество в подкупе работника, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
СБУ обезвредила агентурную сеть гру: предатели корректировали удары по Киеву и устраивали диверсии в Одесской области19.08.25, 10:59 • 2460 просмотров