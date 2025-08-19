СБУ обезвредила агентурную сеть гру: предатели корректировали удары по Киеву и устраивали диверсии в Одесской области

$41.260.08
48.170.13
ukenru
07:29 • 18936 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 23967 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 42592 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 62825 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 45524 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 35272 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 40234 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 102796 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51266 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 98310 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.6м/с
41%
751мм
Популярные новости
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон19 августа, 02:36 • 20227 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo19 августа, 02:57 • 24337 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 26560 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 23415 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 22025 просмотра
публикации
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов06:55 • 23450 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке04:47 • 28031 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 102796 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 98310 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 137973 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 24733 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 27669 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 86536 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 77204 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 109368 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Фокс Ньюс
9К720 Искандер
БМ-21 «Град»

СБУ обезвредила агентурную сеть гру: предатели корректировали удары по Киеву и устраивали диверсии в Одесской области

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

СБУ разоблачила агентурную группу российской военной разведки из четырех человек, которая корректировала ракетные удары по Киеву и осуществляла диверсии на юге страны. Двое агентов задержаны, им грозит пожизненное заключение.

СБУ обезвредила агентурную сеть гру: предатели корректировали удары по Киеву и устраивали диверсии в Одесской области

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу российской военной разведки, которая помогала врагу наносить ракетные удары по Киеву и организовывала диверсии на юге страны. В состав ячейки входили четыре человека, среди которых – бывшая преподавательница киевского университета, ее студент и экс-военный. Куратором преступников выступал кадровый сотрудник гру рф максим чачин. Об этом информирует СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, агенты работали по классической схеме: исполнители, "связная" и куратор из москвы. Двое агентов-исполнителей были задержаны контрразведкой еще в феврале 2025 года, после чего спецслужба раскрыла полную структуру вражеской сети.

Расследование установило, что в 2021 году преподавательница одного из столичных вузов выехала в россию, где согласилась сотрудничать со спецслужбами. Уже после начала полномасштабного вторжения она завербовала своего бывшего студента, 27-летнего киевлянина, который поддерживал агрессию рф. Впоследствии к группе присоединился 40-летний экс-военный.

Участники агентурной сети собирали данные о расположении подразделений Сил обороны в Киеве, обозначали их на цифровых картах и передавали координаты куратору для нанесения ракетно-дроновых ударов. Впоследствии группа переместилась в Одессу, где совершила ряд диверсий: поджог двух вышек мобильной связи и нескольких электроподстанций. Кроме того, злоумышленники готовили теракты с применением самодельных взрывных устройств, однако СБУ вовремя предотвратила эти планы.

Сейчас двое агентов находятся под стражей. Им инкриминируют государственную измену, диверсию, повреждение объектов энергетики и незаконное обращение с оружием. По совокупности статей Уголовного кодекса предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Следователи также готовят сообщение о подозрении непосредственному куратору из рф и женщине, которая выполняла функции "связной".

СБУ выявила 207 агентов спецслужб рф, 52 - в Силах обороны, заблокировала 114 схем уклонистов15.08.2025, 10:17 • 4733 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП