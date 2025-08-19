СБУ обезвредила агентурную сеть гру: предатели корректировали удары по Киеву и устраивали диверсии в Одесской области
Киев • УНН
СБУ разоблачила агентурную группу российской военной разведки из четырех человек, которая корректировала ракетные удары по Киеву и осуществляла диверсии на юге страны. Двое агентов задержаны, им грозит пожизненное заключение.
Служба безопасности Украины разоблачила агентурную группу российской военной разведки, которая помогала врагу наносить ракетные удары по Киеву и организовывала диверсии на юге страны. В состав ячейки входили четыре человека, среди которых – бывшая преподавательница киевского университета, ее студент и экс-военный. Куратором преступников выступал кадровый сотрудник гру рф максим чачин. Об этом информирует СБУ, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, агенты работали по классической схеме: исполнители, "связная" и куратор из москвы. Двое агентов-исполнителей были задержаны контрразведкой еще в феврале 2025 года, после чего спецслужба раскрыла полную структуру вражеской сети.
Расследование установило, что в 2021 году преподавательница одного из столичных вузов выехала в россию, где согласилась сотрудничать со спецслужбами. Уже после начала полномасштабного вторжения она завербовала своего бывшего студента, 27-летнего киевлянина, который поддерживал агрессию рф. Впоследствии к группе присоединился 40-летний экс-военный.
Участники агентурной сети собирали данные о расположении подразделений Сил обороны в Киеве, обозначали их на цифровых картах и передавали координаты куратору для нанесения ракетно-дроновых ударов. Впоследствии группа переместилась в Одессу, где совершила ряд диверсий: поджог двух вышек мобильной связи и нескольких электроподстанций. Кроме того, злоумышленники готовили теракты с применением самодельных взрывных устройств, однако СБУ вовремя предотвратила эти планы.
Сейчас двое агентов находятся под стражей. Им инкриминируют государственную измену, диверсию, повреждение объектов энергетики и незаконное обращение с оружием. По совокупности статей Уголовного кодекса предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Следователи также готовят сообщение о подозрении непосредственному куратору из рф и женщине, которая выполняла функции "связной".
