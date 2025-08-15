СБУ выявила 207 агентов спецслужб РФ, 52 - в Силах обороны, заблокировала 114 схем уклонистов

С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины разоблачила 207 агентов спецслужб РФ, в том числе 52 военнослужащих Сил обороны, которые были российскими агентами, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.

Служба безопасности, как отмечается, при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "системно разоблачает российскую агентуру и искореняет преступные схемы в Силах безопасности и обороны нашего государства".

С начала полномасштабной войны только сотрудники Департамента военной контрразведки (ДВКР) СБУ разоблачили 207 агентов спецслужб РФ, которые собирали информацию о Силах обороны и военных объектах Украины. 52 из них были действующими военнослужащими. 44 предателя уже осуждены на срок от 12 до 15 лет

По данным спецслужбы, например, 15 лет тюрьмы получил экс-командир подразделения Сил специальных операций ВСУ, который "сливал" оккупантам планы боевых операций украинских спецназовцев в тылу врага. Служба безопасности задержала агента осенью 2024 года.

"В целом только в 2025 году военная контрразведка СБУ ликвидировала три вражеские агентурные сети", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечается, военная контрразведка СБУ предотвратила хищение более 44 млрд грн в оборонной сфере.

Также с начала полномасштабной войны Департамент военной контрразведки СБУ заблокировал 114 схем уклонения от мобилизации и пресек 222 факта незаконного оборота оружия и не допустил его вывоза из района боевых действий