04:50 • 26773 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 45899 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 23319 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 112217 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 136798 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 74177 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 74105 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 72541 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 178915 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 94575 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 136625 просмотра
СБУ выявила 207 агентов спецслужб РФ, 52 - в Силах обороны, заблокировала 114 схем уклонистов

Киев • УНН

 • 26 просмотра

СБУ выявила 207 агентов спецслужб РФ, 52 из которых были военнослужащими. 44 предателя уже осуждены на срок до 15 лет.

СБУ выявила 207 агентов спецслужб РФ, 52 - в Силах обороны, заблокировала 114 схем уклонистов

С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины разоблачила 207 агентов спецслужб РФ, в том числе 52 военнослужащих Сил обороны, которые были российскими агентами, сообщили в СБУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

Служба безопасности, как отмечается, при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "системно разоблачает российскую агентуру и искореняет преступные схемы в Силах безопасности и обороны нашего государства".

С начала полномасштабной войны только сотрудники Департамента военной контрразведки (ДВКР) СБУ разоблачили 207 агентов спецслужб РФ, которые собирали информацию о Силах обороны и военных объектах Украины. 52 из них были действующими военнослужащими. 44 предателя уже осуждены на срок от 12 до 15 лет

- сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, например, 15 лет тюрьмы получил экс-командир подразделения Сил специальных операций ВСУ, который "сливал" оккупантам планы боевых операций украинских спецназовцев в тылу врага. Служба безопасности задержала агента осенью 2024 года.

"В целом только в 2025 году военная контрразведка СБУ ликвидировала три вражеские агентурные сети", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечается, военная контрразведка СБУ предотвратила хищение более 44 млрд грн в оборонной сфере.

Также с начала полномасштабной войны Департамент военной контрразведки СБУ заблокировал 114 схем уклонения от мобилизации и пресек 222 факта незаконного оборота оружия и не допустил его вывоза из района боевых действий

- сообщили в СБУ.

Помимо борьбы с агрессором и его пособниками внутри нашего государства, военная контрразведка Службы безопасности также проводит спецоперации в тылу врага и участвует в боевых действиях непосредственно на линии фронта.

"В частности, с начала полномасштабной войны сотрудники ДВКР СБУ поразили на поле боя 219 российских танков, 358 боевых бронированных машин, 318 артиллерийских систем и 73 средства радиоэлектронной борьбы", - отметили в СБУ.

Юлия Шрамко

