Передавал данные о размещении F-16: СБУ задержала "крота" в Воздушных силах ВСУ

$41.790.01
48.220.47
ukenru
12:06 • 5720 просмотра
Мощное землетрясение у камчатки вызвало угрозу цунами в десятках странPhotoVideo
Эксклюзив
10:44 • 22287 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
09:50 • 18009 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
09:57 • 29730 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
09:53 • 57331 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 39698 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 62013 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
29 июля, 19:02 • 62853 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
29 июля, 17:22 • 57199 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 56149 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?Photo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
98%
744мм
Популярные новости
Потери врага: минус 890 оккупантов и 30 артсистем за сутки30 июля, 04:32 • 29168 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 55358 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 97060 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд10:22 • 41925 просмотра
россия планирует беспрецедентное вмешательство в президентские выборы в Молдове - Санду11:18 • 24586 просмотра
публикации
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto12:32 • 8498 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд10:22 • 42541 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты09:53 • 57445 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 97670 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажатьPhoto29 июля, 12:38 • 154731 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Япония
Калифорния
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 55873 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 163155 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 213435 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 147034 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-ConVideo26 июля, 12:13 • 139567 просмотра
Актуальное
YouTube
Дія (сервис)
Шахед-136
Signal
Нью-Йорк Таймс

Передавал данные о размещении F-16: СБУ задержала "крота" в Воздушных силах ВСУ

Киев • УНН

 • 428 просмотра

СБУ задержала летчика-инструктора ВСУ, который собирал данные для российской разведки. Он передавал координаты самолетов и личные данные пилотов для ударов по аэродромам.

Передавал данные о размещении F-16: СБУ задержала "крота" в Воздушных силах ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании "крота" российской разведки в рядах Воздушных сил ВСУ, который собирал данные для ударов по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Задержанным оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ, которая выполняет боевые задачи по отражению ракетных и дроновых атак и поддержке армии с воздуха.

По данным следствия, агент передавал российской военной разведке координаты размещения самолетов, графики их вылета и личные данные украинских пилотов. Также он подготовил для врага аналитическую справку с рекомендациями по тактике комбинированных ударов для обхода систем ПВО.

Для конспирации фигурант использовал анонимную электронную почту и "секретные чаты" в мессенджерах, а задержали его при попытке собрать новую информацию.

Мужчине планируют объявить подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ задержала еще одного "крота" фсб, который служил в Силах обороны Украины в Харьковской области. Его подозревают в корректировке вражеского огня и подготовке "прорывов" оккупантов.

Лилия Подоляк

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Дассо Мираж 2000
Харьковская область
Служба безопасности Украины
Военно-воздушные силы Украины
F-16 Fighting Falcon