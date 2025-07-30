Передавал данные о размещении F-16: СБУ задержала "крота" в Воздушных силах ВСУ
Киев • УНН
СБУ задержала летчика-инструктора ВСУ, который собирал данные для российской разведки. Он передавал координаты самолетов и личные данные пилотов для ударов по аэродромам.
Служба безопасности Украины сообщила о задержании "крота" российской разведки в рядах Воздушных сил ВСУ, который собирал данные для ударов по аэродромам базирования F-16 и Mirage 2000. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Задержанным оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ, которая выполняет боевые задачи по отражению ракетных и дроновых атак и поддержке армии с воздуха.
По данным следствия, агент передавал российской военной разведке координаты размещения самолетов, графики их вылета и личные данные украинских пилотов. Также он подготовил для врага аналитическую справку с рекомендациями по тактике комбинированных ударов для обхода систем ПВО.
Для конспирации фигурант использовал анонимную электронную почту и "секретные чаты" в мессенджерах, а задержали его при попытке собрать новую информацию.
Мужчине планируют объявить подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
СБУ задержала еще одного "крота" фсб, который служил в Силах обороны Украины в Харьковской области. Его подозревают в корректировке вражеского огня и подготовке "прорывов" оккупантов.