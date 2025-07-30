Передавав дані про розміщення F-16: СБУ затримала "крота" в Повітряних силах ЗСУ
Київ • УНН
СБУ затримала льотчика-інструктора ЗСУ, який збирав дані для російської розвідки. Він передавав координати літаків та особисті дані пілотів для ударів по аеродромах.
Служба безпеки України повідомила про затримання "крота" російської розвідки у лавах Повітряних силах ЗСУ, який збирав дані для ударів по аеродромах базування F-16 та Mirage 2000. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Затриманим виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ, яка виконує бойові завдання з відбиття ракетних і дронових атак та підтримки армії з повітря.
За даними слідства, агент передавав російській воєнній розвідці координати розміщення літаків, графіки їх вильоту та особові дані українських пілотів. Також він підготував для ворога аналітичну довідку з рекомендаціями щодо тактики комбінованих ударів для обходу систем ППО.
Для конспірації фігурант використовував анонімну електронну пошту та "секретні чати" у месенджерах, а затримали його під час спроби зібрати нову інформацію.
Чоловіку планують оголосити підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
СБУ затримала ще одного "крота" фсб, який служив у Силах оборони України у Харківській області. Його підозрюють у коригуванні ворожого вогню і підготовці "проривів" окупантів.