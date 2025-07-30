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"Крота" фсб у Силах оборони затримали на Харківщині - СБУ

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

СБУ затримала агента фсб у Силах оборони на Харківщині, який коригував ворожий вогонь по позиціях свого підрозділу і збирав дані для "проривів" окупантів. Затриманий перебуває під вартою за державну зраду, йому загрожує довічне ув'язнення.

"Крота" фсб у Силах оборони затримали на Харківщині - СБУ

Служба безпеки України повідомила, що затримала "крота" фсб у Силах оборони у Харківській області, підозрює його у коригуванні ворожого вогню і підготовці "проривів" окупантів, пише УНН.

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента фсб в одному з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині. Фігурантом виявився 26-річний мобілізований, якого окупанти завербували через Телеграм-канал із пошуку "легких заробітків"

- повідомили у СБУ.

За наявними даними, агент погодився на співпрацю з ворогом, "оскільки шукав кошти, щоб покрити свої борги за азартні ігри".

Як встановило розслідування, "фігурант наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука". "Після коригування ворожих атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами. Під час таких "виходів за периметр" агент додатково збирав для фсб дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони", - розповіли у СБУ.

"За наявною інформацією, рашисти розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих "прорирів" вглиб території України", - повідомили у спецслужбі.

Військова контррозвідка СБУ затримала фігуранта "на гарячому", коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової. Під час обушків у "крота" вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Служба безпеки також встановила особу російського куратора цього агента. "Ним виявився уродженець Севастополя, співробітник фсб рф Супруненко Олексій Леонідович, 20.08.1978 р.н. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік ворога", - повідомили у СБУ.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманий агент перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також підозру у державній зраді отримав куратор цього агента від фсб.

У Повітряних силах затримали "крота" елітного спецпідрозділу фсб рф - СБУ03.07.25, 10:43 • 1184 перегляди

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
Харківська область
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Україна
Севастополь