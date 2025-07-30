"Крота" фсб в Силах обороны задержали в Харьковськой области - СБУ
Киев • УНН
СБУ задержала агента фсб в Силах обороны на Харьковщине, который корректировал вражеский огонь по позициям своего подразделения и собирал данные для «прорывов» оккупантов. Задержанный находится под стражей за государственную измену, ему грозит пожизненное заключение.
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала "крота" фсб в Силах обороны в Харьковской области, подозревает его в корректировке вражеского огня и подготовке "прорывов" оккупантов, пишет УНН.
Военная контрразведка Службы безопасности задержала агента фсб в одном из боевых подразделений Сил обороны на Харьковщине. Фигурантом оказался 26-летний мобилизованный, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких заработков"
По имеющимся данным, агент согласился на сотрудничество с врагом, "поскольку искал средства, чтобы покрыть свои долги за азартные игры".
Как установило расследование, "фигурант наводил российские авиабомбы и тяжелую артиллерию на позиции своего подразделения, которое сдерживает наступление рашистов в районе Великого Бурлука". "После корректировки вражеских атак фигурант заблаговременно выезжал из зоны обстрела под вымышленными предлогами. Во время таких "выходов за периметр" агент дополнительно собирал для фсб данные о дислокации расположенных рядом воинских частей Сил обороны", - рассказали в СБУ.
"По имеющейся информации, рашисты рассчитывали, что предоставленные агентом сведения можно будет использовать для подготовки так называемых "прорывов" вглубь территории Украины", - сообщили в спецслужбе.
Военная контрразведка СБУ задержала фигуранта "на горячем", когда он с помощью телефона фиксировал локацию украинских защитников возле передовой. Во время обысков у "крота" изъят смартфон с доказательствами работы на врага.
Служба безопасности также установила личность российского куратора этого агента. "Им оказался уроженец Севастополя, сотрудник фсб рф Супруненко Алексей Леонидович, 20.08.1978 г.р. Ранее он работал в правоохранительных органах Украины, но предал присяге и перешел на сторону врага", - сообщили в СБУ.
Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Задержанный агент находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Также подозрение в государственной измене получил куратор этого агента от фсб.
В Воздушных силах задержали "крота" элитного спецподразделения фсб рф - СБУ03.07.25, 10:43 • 1184 просмотра