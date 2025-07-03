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В Воздушных силах задержали «крота» элитного спецподразделения ФСБ РФ – СБУ

Киев • УНН

 • 311 просмотра

СБУ задержала майора Воздушных Сил ВСУ во Львовской области, который оказался российским агентом, завербованным через бывшую жену. Он собирал информацию об украинской военной авиации для ракетно-дроновых ударов.

В Воздушных силах задержали «крота» элитного спецподразделения ФСБ РФ – СБУ

В рядах Воздушных Сил ВСУ задержали "крота" элитного спецподразделения ФСБ РФ, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Детали

Военная контрразведка СБУ во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ, как указано, сорвала новую попытку РФ получить координаты авиационной инфраструктуры ВСУ.

В ходе спецоперации на Львовщине задержан майор Воздушных сил ВСУ, который оказался российским агентом

- сообщили в спецслужбе.

Оккупанты, по данным СБУ, завербовали его через бывшую жену-экс-военнослужащую, которая работает на агрессора в Мелитополе.

По материалам дела, подрывную деятельность "крота" координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" ФСБ Александр Белодедов.

"Главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ. В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты надеялись нанести по ним ракетно-дроновые удары", - рассказали в спецслужбе.

Сотрудники СБУ, как сообщается, заблаговременно разоблачили "крота", задокументировали его контакты с российской спецслужбой и задержали. 

Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также за госизмену в условиях войны заочное подозрение получила его экс-жена, которая находится на временно захваченной южной части Украины.

Собирался скорректировать ракетный удар на военный институт: СБУ разоблачила "крота" фсб23.05.25, 10:49 • 3545 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
Львовская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Мелитополь
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