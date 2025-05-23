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Собирался скорректировать ракетный удар на военный институт: СБУ разоблачила "крота" фсб

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Служба безопасности Украины задержала курсанта, завербованного фсб, который собирал данные для ракетного удара по военному институту. Предатель передавал координаты и графики пребывания курсантов.

Собирался скорректировать ракетный удар на военный институт: СБУ разоблачила "крота" фсб

Служба безопасности задержала курсанта ведущего украинского военного института, который оказался агентом фсб. По поручению врага предатель должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где проходил обучение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ в Telegram.

Чтобы выполнить это задание, фигурант обозначал на картах координаты учебных корпусов, полигонов и казарм института, а также производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились выездные занятия курсантов. Кроме того, во время пребывания на этих локациях агент делал скрытые фото объектов с привязкой к местности

 - отметили в СБУ.

Детали

Также фигурант подготовил для отправки куратору из фсб "отчеты", в которых расписал даже график пребывания курсантов на разных объектах.

Киберспециалисты СБУ разоблачили российского агента, задокументировали его работу на рф и задержали на территории вуза.

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По данным следствия, злоумышленник попал в поле зрения фсб, когда искал "легких заработков" на Telegram-каналах.

Впрочем, вместо денег от рашистов агент страны-агрессора получил подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности задержала "крота" фсб, который устроился на оборонный завод в Одесской области, чтобы похитить новые разработки ВСУ.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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