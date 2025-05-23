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Збирався скоригувати ракетний удар на військовий інститут: СБУ викрила "крота" фсб

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Служба безпеки України затримала курсанта, завербованого фсб, який збирав дані для ракетного удару по військовому інституту. Зрадник передавав координати та графіки перебування курсантів.

Збирався скоригувати ракетний удар на військовий інститут: СБУ викрила "крота" фсб

Служба безпеки затримала курсанта провідного українського військового інституту, який виявився агентом фсб. За дорученням ворога зрадник мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ у Telegram.

Щоб виконати це завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів. Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об’єктів з прив’язкою до місцевості

 - зазначили в СБУ.

Деталі

Також фігурант підготував для відправлення куратору з фсб "звіти", в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об’єктах.

Кіберфахівці СБУ викрили російського агента, задокументували його роботу на рф та затримали на території вишу.

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За даними слідства, зловмисник потрапив у поле зору фсб, коли шукав "легких заробітків" на Telegram-каналах.

Утім, замість грошей від рашистів агент країни-агресорки отримав підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки затримала "крота" фсб, який влаштувався до оборонного заводу в Одеській області, щоб викрасти нові розробки ЗСУ.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ВійнаКримінал та НП
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