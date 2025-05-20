СБУ затримала неповнолітнього зрадника, який "зливав" рф локації Сил оборони у Харкові й Дніпрі

Військова контррозвідка на Харківщині затримала ще одного неповнолітнього агента російських спецслужб, який шпигував за локаціями Сил оборони у Харківській та Дніпропетровській областях і "зливав" їх ворогу. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ у Telegram.

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Як з'ясували оперативники, підозрюваним виявився 17-річний житель Лозової на Харківщині. Окупанти завербували його через Телеграм. Ворожі спецслужби втягнули підлітка у злочинну діяльність в обмін на обіцянку "легких грошей".

Щоб виконати ворожі завдання, юнак "гастролював" на рейсових автобусах по території східних областей та фіксував військові об’єкти на камеру телефону.

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Під час однієї з розвідок він зняв на відео військову колону, що їхала на передову. Хлопець використовував "легенду" про пошук найближчого відділення пошти, коли розвідував місцевість біля будівлі українських військ.

Після повернення додому агент рф узагальнював зібрані дані і готував "звіт" російському куратору. Ворог планував використати отриману інформацію для підготовки нових ударів по регіонах.

Зрадника затримали за місцем проживання. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

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На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник – під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, Служба безпеки вжила комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Нагадаємо

Раніше СБУ затримала на Донеччині працівницю вугледобувного підприємства, яка шпигувала для російської фсб. Вона коригувала вогонь окупантів на Покровському напрямку та передавала дані про ЗСУ.