Намагалися знищити синагогу та авто ЗСУ: у трьох областях затримали п’ятьох паліїв

Служба безпеки та Національна поліція викрили нові спроби рф розхитати внутрішню обстановку в столиці та прифронтових регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 5-х поплічників російських спецслужб, які вчиняли серійні підпали у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

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Так, у Кривому Розі затримано 14-річного підлітка, який на замовлення російських спецслужб намагався спалити місцеву синагогу.

Для вчинення злочину він підготував легкозаймисті засоби у вигляді двох "коктейлів Молотова". Потім за інструкцією окупантів юнак дочекався темряви, прибув до синагоги та підпалив її вхідні двері, сподіваючись на поширення полум’я - йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, неповнолітній потрапив у поле зору окупантів, коли шукав "легкі гроші" у Телеграм-каналах. Утім, обіцяних коштів з росії він так і не отримав. Замість них – підозра за вчинений злочин.

Також на Дніпропетровщині затримано двох дезертирів, які в обмін на обіцянки швидкого "заробітку" погодилися знищувати службові авто ЗСУ.

Після підпалу військового пікапа фігурантам поставили завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій для вчинення теракту. Втім, співробітники СБУ зірвали наміри ворога і затримали зловмисників одразу після першого ж підпалу.

На Харківщині затримано 22-річного агента фсб, який за дорученням російських спецслужб палив релейні та батарейні шафи Укрзалізниці.

У такий спосіб ворог намагався вивести з ладу енергообладнання, яке забезпечує безперебійний рух потягів, зокрема військових ешелонів.

У Києві також затримано неповнолітнього поплічника окупантів. Ним виявився 16-річний студент одного з профтехучилищ, що знаходиться у Вінницькій області.

За вказівкою російських спецслужб він прибув до столиці України, щоб вчиняти підпали позашляховиків Сил оборони.

Правоохоронці затримали юнака, коли він намагався спалити службовий мультівен оператора БпЛА Національної гвардії України.

За всіма викритими фактами фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожують різні тюремні строки, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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