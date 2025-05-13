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СБУ затримала агента рф: готував удар по лініях Рівненської АЕС

Київ • УНН

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Агент російських спецслужб планував атаку дронами-камікадзе на лінії електропередач, що живлять Київ. Він намагався прикріпити GPS-трекер до опори ЛЕП.

СБУ затримала агента рф: готував удар по лініях Рівненської АЕС

Оперативники Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який готував російський удар по лініях електропередач Рівненської АЕС Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, затриманий готував ворожу повітряну атаку по лініях електропередач, які живлять Київ та весь столичний регіон України. Для цього він мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київської області.

Як повідомили у Рівненській обласній прокуратурі, підозрюваний придбав в інтернеті GPS-трекер та сім-карту. Він намагався прикріпити трекер до кутової опори повітряної лінії електропередач, що має важливе значення для України.

Правоохоронці затримали диверсанта у момент активації трекінгового модуля. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським куратором.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Зараз фігурант утримується під вартою без права внесення застави.

Готував удари "в обхід" української ППО: СБУ затримала ворожого агента в Миколаєві05.05.25, 12:21 • 8088 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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