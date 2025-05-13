СБУ затримала агента рф: готував удар по лініях Рівненської АЕС

Оперативники Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який готував російський удар по лініях електропередач Рівненської АЕС Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

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За даними слідства, затриманий готував ворожу повітряну атаку по лініях електропередач, які живлять Київ та весь столичний регіон України. Для цього він мав навести російські дрони-камікадзе на високовольтні лінії, що зʼєднують Рівненську атомну електростанцію з енергооб’єктами Київської області.

Як повідомили у Рівненській обласній прокуратурі, підозрюваний придбав в інтернеті GPS-трекер та сім-карту. Він намагався прикріпити трекер до кутової опори повітряної лінії електропередач, що має важливе значення для України.

Правоохоронці затримали диверсанта у момент активації трекінгового модуля. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським куратором.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Зараз фігурант утримується під вартою без права внесення застави.

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