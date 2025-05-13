СБУ задержала агента рф: готовил удар по линиям Ровенской АЭС

Оперативники Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который готовил российский удар по линиям электропередач Ровенской АЭС Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, задержанный готовил вражескую воздушную атаку по линиям электропередач, питающим Киев и весь столичный регион Украины. Для этого он должен был навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии, соединяющие Ровенскую атомную электростанцию с энергообъектами Киевской области.

Как сообщили в Ровенской областной прокуратуре, подозреваемый приобрел в интернете GPS-трекер и сим-карту. Он пытался прикрепить трекер к угловой опоре воздушной линии электропередач, имеющей важное значение для Украины.

Правоохранители задержали диверсанта в момент активации трекингового модуля. У него изъяли мобильный телефон, который он использовал для контактов с российским куратором.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас фигурант содержится под стражей без права внесения залога.

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