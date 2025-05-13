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СБУ задержала агента рф: готовил удар по линиям Ровенской АЭС

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Агент российских спецслужб планировал атаку дронами-камикадзе на линии электропередач, питающих Киев. Он пытался прикрепить GPS-трекер к опоре ЛЭП.

СБУ задержала агента рф: готовил удар по линиям Ровенской АЭС

Оперативники Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который готовил российский удар по линиям электропередач Ровенской АЭС Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, задержанный готовил вражескую воздушную атаку по линиям электропередач, питающим Киев и весь столичный регион Украины. Для этого он должен был навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии, соединяющие Ровенскую атомную электростанцию с энергообъектами Киевской области.

Как сообщили в Ровенской областной прокуратуре, подозреваемый приобрел в интернете GPS-трекер и сим-карту. Он пытался прикрепить трекер к угловой опоре воздушной линии электропередач, имеющей важное значение для Украины.

Правоохранители задержали диверсанта в момент активации трекингового модуля. У него изъяли мобильный телефон, который он использовал для контактов с российским куратором.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Сейчас фигурант содержится под стражей без права внесения залога.

Готовил удары "в обход" украинской ПВО: СБУ задержала вражеского агента в Николаеве05.05.25, 12:21 • 8088 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Беспилотный летательный аппарат
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