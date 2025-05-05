Готовил удары "в обход" украинской ПВО: СБУ задержала вражеского агента в Николаеве
Киев • УНН
СБУ задержала российского информатора в Николаеве, который передавал данные о местоположении украинских военных. Он корректировал вражеские удары, пытаясь обойти ПВО.
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Николаеве российского информатора, который корректировал вражеские удары по защитникам города. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.
Детали
Основными целями российских оккупантов были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск. Информатор пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп, чтобы враг мог наносить удары в обход систем ПВО.
Агент получал информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров. Его задержали в квартире, где он проживал. По данным материалов дела, злоумышленник работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматый"), который скрывается в оккупированном Донецке и работает сразу на две российские спецслужбы: фсб и военную разведку.
Задержанному объявили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сейчас он находится под следствием.
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