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Готовил удары "в обход" украинской ПВО: СБУ задержала вражеского агента в Николаеве

Киев • УНН

 • 3500 просмотра

СБУ задержала российского информатора в Николаеве, который передавал данные о местоположении украинских военных. Он корректировал вражеские удары, пытаясь обойти ПВО.

Готовил удары "в обход" украинской ПВО: СБУ задержала вражеского агента в Николаеве

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Николаеве российского информатора, который корректировал вражеские удары по защитникам города. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

Основными целями российских оккупантов были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск. Информатор пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп, чтобы враг мог наносить удары в обход систем ПВО.

Агент получал информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров. Его задержали в квартире, где он проживал. По данным материалов дела, злоумышленник работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматый"), который скрывается в оккупированном Донецке и работает сразу на две российские спецслужбы: фсб и военную разведку.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сейчас он находится под следствием.

На Николаевщине СБУ задержала 57-летнюю чиновницу: шпионила в пользу оккупантов29.04.25, 10:32 • 3154 просмотра

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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