Готував удари "в обхід" української ППО: СБУ затримала ворожого агента в Миколаєві

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаєві російського інформатора, який коригував ворожі удари по захисниках міста. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

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Основними цілями російських окупантів були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ. Інформатор намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп, щоб ворог міг наносити удари в обхід систем ППО.

Агент отримував інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов. Його затримали у помешканні, де він проживав. За даними матеріалів справи, зловмисник працював на зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім "Лохматий"), який переховується у окупованому Донецьку і працює одразу на дві російські спецслужби: фсб і воєнну розвідку.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі, зараз він перебуває під слідством.

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