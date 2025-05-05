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Готував удари "в обхід" української ППО: СБУ затримала ворожого агента в Миколаєві

Київ • УНН

 • 4858 перегляди

СБУ затримала російського інформатора у Миколаєві, який передавав дані про розташування українських військових. Він коригував ворожі удари, намагаючись обійти ППО.

Готував удари "в обхід" української ППО: СБУ затримала ворожого агента в Миколаєві

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаєві російського інформатора, який коригував ворожі удари по захисниках міста. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

Деталі

Основними цілями російських окупантів були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ. Інформатор намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп, щоб ворог міг наносити удари в обхід систем ППО.

Агент отримував інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов. Його затримали у помешканні, де він проживав. За даними матеріалів справи, зловмисник працював на зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім "Лохматий"), який переховується у окупованому Донецьку і працює одразу на дві російські спецслужби: фсб і воєнну розвідку.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі, зараз він перебуває під слідством.

На Миколаївщині СБУ затримала 57-річну чиновницю: шпигувала на користь окупантів29.04.25, 10:32 • 3162 перегляди

Євген Устименко

Євген Устименко

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