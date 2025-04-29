На Николаевщине СБУ задержала 57-летнюю чиновницу: шпионила в пользу оккупантов
Киев • УНН
СБУ задержала 57-летнюю работницу Первомайского горсовета, которая шпионила за ВСУ на юге. Ей грозит пожизненное заключение за госизмену.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Николаевской области женщину, которая занималась шпионской деятельностью в пользу российских оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 57-летняя сотрудница одного из управлений Первомайского городского совета шпионила за подразделениями Сил обороны Украины на юге государства. Она фиксировала и передавала россиянам пункты базирования, маршруты движения, количество и наименование военной техники украинских войск, направляющейся к передовой.
Информацию женщина передавала в шпионский чат-бот, которым управляет еще один предатель, скрывающийся в оккупированном Донецке. Речь идет о Сергее Лебедеве, который имеет псевдоним "Лохматый".
Оккупанты планировали использовать полученные агентурные данные для подготовки новых терактов и атак по южным регионам Украины.
После задержания у женщины обнаружили и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, которые злоумышленница использовала в подрывной деятельности в пользу оккупантов. На основании собранных данных женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас женщина находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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