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Готовили теракты по заказу рф: СБУ задержала в Днепре супругов-предателей

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Супруги обустроили 6 тайников со взрывчаткой для терактов в Днепре. Им грозит пожизненное заключение за госизмену и незаконное изготовление взрывчатки.

Готовили теракты по заказу рф: СБУ задержала в Днепре супругов-предателей

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала супругов-предателей, готовивших теракты в Днепре по заказу врага. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, фигуранты обустроили на территории областного центра и его окрестностях 6 тайников с самодельной взрывчаткой и гранатами Ф-1. Впоследствии россияне планировали завербовать новую группу агентов, целью которых было подорвать заряды в многолюдных местах.

Кроме этого, злоумышленники зафиксировали последствия поджога почтового отделения. Его совершили другие российские агенты, которых задержали оперативники СБУ.

В этот раз были арестованы 42-летний контрактник одной из воинских частей и его 24-летняя жена. Женщину завербовали через Telegram-канал, а мужчина занимался подрывной деятельностью.

Во время обыска у них обнаружили и изъяли новые самодельные взрывные устройства, замаскированные в термосы и усиленные саморезами, а также телефоны и сим-карты, которые использовались для связи с российским куратором.

Злоумышленникам объявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
    • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
      • ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

        Сейчас задержанные находятся под арестом без права на внесение денежного залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

        Среди задержанных - функционер партии Мураева. СБУ разоблачила еще пятерых пророссийских агитаторов21.04.25, 16:59 • 3829 просмотров

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

        ВойнаКриминал и ЧП
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