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Пытались уничтожить синагогу и авто ВСУ: в трех областях задержали пятерых поджигателей

Киев • УНН

 • 84 просмотра

СБУ и Нацполиция задержали 5 приспешников россии в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Они пытались уничтожить синагогу, авто ВСУ и релейные шкафы Укрзализныци.

Пытались уничтожить синагогу и авто ВСУ: в трех областях задержали пятерых поджигателей

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили новые попытки рф расшатать внутреннюю обстановку в столице и прифронтовых регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны 5 пособников российских спецслужб, совершавших серийные поджоги в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Так, в Кривом Роге задержан 14-летний подросток, который по заказу российских спецслужб пытался сжечь местную синагогу.

Для совершения преступления он подготовил легковоспламеняющиеся средства в виде двух "коктейлей Молотова". Затем по инструкции оккупантов юноша дождался темноты, прибыл в синагогу и поджег ее входную дверь, надеясь на распространение пламени

- говорится в сообщении.

По материалам дела, несовершеннолетний попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие деньги" в Телеграм-каналах. Впрочем, обещанных средств из россии он так и не получил. Вместо них – подозрение за совершенное преступление.

Также в Днепропетровской области задержаны два дезертира, которые в обмен на обещания быстрого "заработка" согласились уничтожать служебные авто ВСУ.

После поджога военного пикапа фигурантам поставили задачу изготовить самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали намерения врага и задержали злоумышленников сразу после первого же поджога.

В Харьковской области задержан 22-летний агент фсб, который по поручению российских спецслужб жег релейные и батарейные шкафы Укрзализныци.

Таким образом враг пытался вывести из строя энергооборудование, обеспечивающее бесперебойное движение поездов, в частности военных эшелонов.

В Киеве также задержан несовершеннолетний пособник оккупантов. Им оказался 16-летний студент одного из профтехучилищ, находящегося в Винницкой области.

По указанию российских спецслужб он прибыл в столицу Украины, чтобы совершать поджоги внедорожников Сил обороны.

Правоохранители задержали юношу, когда он пытался сжечь служебный мультивен оператора БпЛА Национальной гвардии Украины.

По всем разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
    • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
      • ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

        Злоумышленникам грозят разные тюремные сроки, в том числе пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

        СБУ задержала агента рф: готовил удар по линиям Ровенской АЭС13.05.25, 10:41 • 2210 просмотров

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        ВойнаКриминал и ЧП
        Харьковская область
        Днепропетровская область
        Национальная гвардия Украины
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