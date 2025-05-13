Пытались уничтожить синагогу и авто ВСУ: в трех областях задержали пятерых поджигателей
Киев • УНН
СБУ и Нацполиция задержали 5 приспешников россии в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Они пытались уничтожить синагогу, авто ВСУ и релейные шкафы Укрзализныци.
Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили новые попытки рф расшатать внутреннюю обстановку в столице и прифронтовых регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны 5 пособников российских спецслужб, совершавших серийные поджоги в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Так, в Кривом Роге задержан 14-летний подросток, который по заказу российских спецслужб пытался сжечь местную синагогу.
Для совершения преступления он подготовил легковоспламеняющиеся средства в виде двух "коктейлей Молотова". Затем по инструкции оккупантов юноша дождался темноты, прибыл в синагогу и поджег ее входную дверь, надеясь на распространение пламени
По материалам дела, несовершеннолетний попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие деньги" в Телеграм-каналах. Впрочем, обещанных средств из россии он так и не получил. Вместо них – подозрение за совершенное преступление.
Также в Днепропетровской области задержаны два дезертира, которые в обмен на обещания быстрого "заработка" согласились уничтожать служебные авто ВСУ.
После поджога военного пикапа фигурантам поставили задачу изготовить самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали намерения врага и задержали злоумышленников сразу после первого же поджога.
В Харьковской области задержан 22-летний агент фсб, который по поручению российских спецслужб жег релейные и батарейные шкафы Укрзализныци.
Таким образом враг пытался вывести из строя энергооборудование, обеспечивающее бесперебойное движение поездов, в частности военных эшелонов.
В Киеве также задержан несовершеннолетний пособник оккупантов. Им оказался 16-летний студент одного из профтехучилищ, находящегося в Винницкой области.
По указанию российских спецслужб он прибыл в столицу Украины, чтобы совершать поджоги внедорожников Сил обороны.
Правоохранители задержали юношу, когда он пытался сжечь служебный мультивен оператора БпЛА Национальной гвардии Украины.
По всем разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
- ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).
Злоумышленникам грозят разные тюремные сроки, в том числе пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
СБУ задержала агента рф: готовил удар по линиям Ровенской АЭС13.05.25, 10:41 • 2210 просмотров