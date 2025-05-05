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На Донеччині затримали агентку фсб: коригувала вогонь окупантів на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 4384 перегляди

СБУ затримала працівницю вугледобувного підприємства, яка шпигувала для фсб. Вона коригувала вогонь окупантів на Покровському напрямку та передавала дані про ЗСУ.

На Донеччині затримали агентку фсб: коригувала вогонь окупантів на Покровському напрямку

Правоохоронці затримали ще одну агентку фсб на Донеччині. Нею виявилася 43-річна місцева працівниця вугледобувного підприємства, яка коригувала ворожий вогонь на Покровському напрямку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.

Деталі

Як встановило розслідування, окупанти завербували жінку, коли помітили її "онлайн-ефіри" у ТікТок. Згодом для конспіративної комунікації з куратором від фсб агентка перейшла на інший "канал зв’язку" в месенджер.

За інструкцією російської спецслужби фігурантка обходила прифронтову місцевість у районі Мирнограда, де намагалася виявити локації українських військ.

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Ворога особливо цікавили "тилові" локації ЗСУ та бойові позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Контррозвідка Служби безпеки викрила агентку, задокументувала її злочини і затримала на блокпості. У зловмисниці вилучено мобільний телефон, на який вона знімала розташування Сил оборони та контактувала з фсб.

За даними слідства, фігурантка є жителькою прифронтового Мирнограда, який перебуває під постійними обстрілами з боку ворога.

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Під час евакуації цивільного населення з прифронтової зони агентка залишилася у місті, щоб виконувати ворожі завдання, а двох своїх дітей вивезла вглиб України.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агентку російської воєнної розвідки на Хмельниччині. Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових атак рф по Силах оборони на заході України.

Лілія Набока

Лілія Набока

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