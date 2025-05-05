На Донеччині затримали агентку фсб: коригувала вогонь окупантів на Покровському напрямку
Київ • УНН
СБУ затримала працівницю вугледобувного підприємства, яка шпигувала для фсб. Вона коригувала вогонь окупантів на Покровському напрямку та передавала дані про ЗСУ.
Правоохоронці затримали ще одну агентку фсб на Донеччині. Нею виявилася 43-річна місцева працівниця вугледобувного підприємства, яка коригувала ворожий вогонь на Покровському напрямку.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
Деталі
Як встановило розслідування, окупанти завербували жінку, коли помітили її "онлайн-ефіри" у ТікТок. Згодом для конспіративної комунікації з куратором від фсб агентка перейшла на інший "канал зв’язку" в месенджер.
За інструкцією російської спецслужби фігурантка обходила прифронтову місцевість у районі Мирнограда, де намагалася виявити локації українських військ.
Заклала вибухівку біля відділу поліції у Харкові: перед судом постане 15-річна дівчина25.04.25, 17:38 • 4795 переглядiв
Ворога особливо цікавили "тилові" локації ЗСУ та бойові позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.
Контррозвідка Служби безпеки викрила агентку, задокументувала її злочини і затримала на блокпості. У зловмисниці вилучено мобільний телефон, на який вона знімала розташування Сил оборони та контактувала з фсб.
За даними слідства, фігурантка є жителькою прифронтового Мирнограда, який перебуває під постійними обстрілами з боку ворога.
Серед затриманих - функціонер партії Мураєва. СБУ викрила ще п'ятьох проросійських агітаторів21.04.25, 16:59 • 3886 переглядiв
Під час евакуації цивільного населення з прифронтової зони агентка залишилася у місті, щоб виконувати ворожі завдання, а двох своїх дітей вивезла вглиб України.
Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агентку російської воєнної розвідки на Хмельниччині. Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових атак рф по Силах оборони на заході України.