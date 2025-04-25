Заклала вибухівку біля відділу поліції у Харкові: перед судом постане 15-річна дівчина

У Харкова перед судом постане 15 річна дівчина, яка заклала вибухівку біля центрального входу до відділу поліції у Слобідському районі. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 15-річної громадянки за фактом терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України) - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначає прокуратура ввечері 8 грудня 2024 року у Харкові прогримів вибух: біля центрального входу до відділу поліції у Слобідському районі був закладений саморобний вибуховий пристрій. Ударна хвиля пошкодила фасад будівлі. На щастя, ніхто не постраждав.

За даними слідства, 15-річна мешканка Харкова за сприяння свого неповнолітнього знайомого через месенджер Telegram почала спілкуватись з представниками рф. Спочатку вони дали їй завдання зібрати інформацію про розташування відділів поліції у Харкові. Виконуючи вказівки, дівчина здійснила відеозйомку п’яти об’єктів, зокрема, того самого відділу, де пізніше пролунав вибух. За виконану "роботу" вона отримала винагороду — 4000 гривень, частину з яких передала своєму знайомому.

Встановлювала "відеопастки" для ударів по потягах ЗСУ: СБУ затримала зрадницю на Чернігівщині

Обвинувачена діяла за інструкцією: придбала телефон, налаштувала відеоспостереження, сховала пристрій у коробці та встановила його біля відділу поліції для зйомки.

Того ж дня фігурантка приїхала до одного з житлових будинків, де у підвалі на неї чекав пакунок із начиненим вибухівкою пристроєм. Дівчина забрала його і поклала у сміттєву урну біля входу до адмінбудівлі поліції. Усе — згідно з чіткими інструкціями, підкріпленими схемами й повідомленнями з Telegram. За кілька годин пролунав вибух.

Експертиза підтвердила: біля відділу поліції спрацював саморобний вибуховий пристрій. Всередині — заряд вибухівки, електродетонатор та металеві кульки діаметром від 2 до 9 мм, що слугували вражаючими елементами.

Правоохоронці оперативно затримали фігурантку. Обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Слобідському районному суді м. Харкова. Наразі встановлюються безпосередні куратори з рф, причетні до організації та координації цього акту терору, спрямованого на дестабілізацію ситуації в місті та залякування мирного населення.

Також повідомляється, що правоохоронці раніше затримали знайомого фігурантки, який причетний до закладення вибухівки біля іншого відділу поліції у Харкові. Стосовно нього ще триває слідство.

Вбивство на ринку "Барабашово" в Харкові: затримано 71-річного чоловіка, він отримав підозру