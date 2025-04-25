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Заложила взрывчатку возле отдела полиции в Харькове: перед судом предстанет 15-летняя девушка

Киев • УНН

 • 1414 просмотра

В Харькове 15-летняя девушка предстанет перед судом за террористический акт. Она заложила взрывчатку возле отдела полиции, получив инструкции и вознаграждение от представителей рф.

Заложила взрывчатку возле отдела полиции в Харькове: перед судом предстанет 15-летняя девушка

В Харькове перед судом предстанет 15-летняя девушка, которая заложила взрывчатку возле центрального входа в отдел полиции в Слободском районе. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 15-летней гражданки по факту террористического акта, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины)

- говорится в сообщении.

Детали

Как отмечает прокуратура вечером 8 декабря 2024 года в Харькове прогремел взрыв: возле центрального входа в отдел полиции в Слободском районе было заложено самодельное взрывное устройство. Ударная волна повредила фасад здания. К счастью, никто не пострадал.

По данным следствия, 15-летняя жительница Харькова при содействии своего несовершеннолетнего знакомого через мессенджер Telegram начала общаться с представителями рф. Сначала они дали ей задание собрать информацию о расположении отделов полиции в Харькове. Выполняя указания, девушка осуществила видеосъемку пяти объектов, в частности, того самого отдела, где позже прогремел взрыв. За выполненную "работу" она получила вознаграждение — 4000 гривен, часть из которых передала своему знакомому.

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Обвиняемая действовала по инструкции: приобрела телефон, настроила видеонаблюдение, спрятала устройство в коробке и установила его возле отдела полиции для съемки.

В тот же день фигурантка приехала в один из жилых домов, где в подвале ее ждал пакет с начиненным взрывчаткой устройством. Девушка забрала его и положила в мусорную урну у входа в админздание полиции. Все — согласно четким инструкциям, подкрепленным схемами и сообщениями из Telegram. Через несколько часов прогремел взрыв.

Экспертиза подтвердила: возле отдела полиции сработало самодельное взрывное устройство. Внутри — заряд взрывчатки, электродетонатор и металлические шарики диаметром от 2 до 9 мм, служившие поражающими элементами.

Правоохранители оперативно задержали фигурантку. Обвиняемая находится под стражей. Ее будут судить в Слободском районном суде г. Харькова. В настоящее время устанавливаются непосредственные кураторы из рф, причастные к организации и координации этого акта террора, направленного на дестабилизацию ситуации в городе и запугивание мирного населения.

Также сообщается, что правоохранители ранее задержали знакомого фигурантки, который причастен к закладке взрывчатки возле другого отдела полиции в Харькове. В отношении него еще продолжается следствие.

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