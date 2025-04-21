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П'яний чоловік влаштував стрілянину з автомата на Дніпропетровщині: його затримано
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Встановлювала "відеопастки" для ударів по потягах ЗСУ: СБУ затримала зрадницю на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 16 перегляди

СБУ затримала у Чернігівській області 29-річну місцеву мешканку, яка коригувала російські удари по ешелонах ЗСУ. Вона встановлювала "відеопастки" з онлайн-трансляцією біля залізничних перегонів та шукала РЛС.

Встановлювала "відеопастки" для ударів по потягах ЗСУ: СБУ затримала зрадницю на Чернігівщині

Служба безпеки України затримала у Чернігівській області зрадницю, яка коригувала повітряні удари росіян по об’єктах Укрзалізниці. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, затримана встановлювала "відеопастки", щоб коригувати російські удари по ешелонах ЗСУ на Чернігівщині. Ворога цікавили вузлові станції з транзитними потягами та ешелонами – на думку росіян, там перевозили на фронт військову техніку та боєприпаси ЗСУ.

Зрадниця мала встановити біля місцевого залізничного перегону замасковану відеокамеру з павербанком та онлайн-трансляцією для російських спецслужб. Також окупанти доручили їй виявити пункти бойового чергування РЛС, щоб обстріл "пройшов повз" українську систему ППО.

Затриманою виявилась 29-річна місцева мешканка – її завербували росіяни через Telegram-канал, запропонувавши "легкі гроші". Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз вона перебуває під вартою без права внесення застави.

В неї знайшли і вилучили мобільний телефон та ноутбук, які фігурантка використовувала для контактів з російськими спецслужбами.

Нагадаємо

СБУ затримала в Києві росіянина, який працював звукорежисером на радіостанції та готував терористичні акти. Він фотографував військову техніку та передавав дані російському куратору.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаКримінал та НП
Українська залізниця
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