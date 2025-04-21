Встановлювала "відеопастки" для ударів по потягах ЗСУ: СБУ затримала зрадницю на Чернігівщині

Служба безпеки України затримала у Чернігівській області зрадницю, яка коригувала повітряні удари росіян по об’єктах Укрзалізниці. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

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За даними слідства, затримана встановлювала "відеопастки", щоб коригувати російські удари по ешелонах ЗСУ на Чернігівщині. Ворога цікавили вузлові станції з транзитними потягами та ешелонами – на думку росіян, там перевозили на фронт військову техніку та боєприпаси ЗСУ.

Зрадниця мала встановити біля місцевого залізничного перегону замасковану відеокамеру з павербанком та онлайн-трансляцією для російських спецслужб. Також окупанти доручили їй виявити пункти бойового чергування РЛС, щоб обстріл "пройшов повз" українську систему ППО.

Затриманою виявилась 29-річна місцева мешканка – її завербували росіяни через Telegram-канал, запропонувавши "легкі гроші". Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз вона перебуває під вартою без права внесення застави.

В неї знайшли і вилучили мобільний телефон та ноутбук, які фігурантка використовувала для контактів з російськими спецслужбами.

Нагадаємо

СБУ затримала в Києві росіянина, який працював звукорежисером на радіостанції та готував терористичні акти. Він фотографував військову техніку та передавав дані російському куратору.