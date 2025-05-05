В Донецкой области задержали агентку фсб: корректировала огонь оккупантов на Покровском направлении

Правоохранители задержали еще одну агентку фсб в Донецкой области. Ею оказалась 43-летняя местная работница угледобывающего предприятия, которая корректировала вражеский огонь на Покровском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Детали

Как установило расследование, оккупанты завербовали женщину, когда заметили ее "онлайн-эфиры" в ТикТок. Впоследствии для конспиративной коммуникации с куратором от фсб агентка перешла на другой "канал связи" в мессенджер.

По инструкции российской спецслужбы фигурантка обходила прифронтовую местность в районе Мирнограда, где пыталась выявить локации украинских войск.

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Врага особенно интересовали "тыловые" локации ВСУ и боевые позиции артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агентку, задокументировала ее преступления и задержала на блокпосте. У злоумышленницы изъят мобильный телефон, на который она снимала расположение Сил обороны и контактировала с фсб.

По данным следствия, фигурантка является жительницей прифронтового Мирнограда, который находится под постоянными обстрелами со стороны врага.

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Во время эвакуации гражданского населения из прифронтовой зоны агентка осталась в городе, чтобы выполнять вражеские задания, а двоих своих детей вывезла вглубь Украины.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали агентку российской военной разведки в Хмельницкой области. Злоумышленница собирала данные для подготовки ракетно-дроновых атак рф по Силам обороны на западе Украины.