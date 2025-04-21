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Готувала атаки рашистів по аеродромах ЗСУ на заході України: затримали агентку гру рф

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

СБУ та Нацполіція затримали агентку гру рф на Хмельниччині. Вона збирала дані для ударів рф по аеродромах та логістичних центрах ЗСУ на заході України, фіксуючи рух техніки.

Готувала атаки рашистів по аеродромах ЗСУ на заході України: затримали агентку гру рф

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Хмельниччині. Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових атак рф по Силах оборони на заході України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Пріоритетними цілями ворога були аеродроми і транзитні склади зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ. Як встановило розслідування, щоб скоригувати удари по цих об’єктах, окупанти дистанційно завербували 26-річну місцеву наркозалежну, яка шукала "легкі" гроші на Телеграм-каналах

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Серед завдань агентки також було проведення розвідки біля військового аеродрому в одній із західних областей України.

Крім цього, за гроші окупантів вона орендувала квартиру поблизу логістичного центру ЗСУ. З вікна конспіративної оселі агентка фіксувала час прибуття на об’єкт військової техніки та графік її техобслуговування.

Одночасно фігурантка використовувала "спостережний пункт" для виявлення маршрутів мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір логістичної бази.

За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для удару по військовій частині "в обхід" ППО та в момент найбільшого зосередження особового складу і техніки українських захисників.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали зрадницю у тимчасовому помешканні. У затриманої вилучено мобільний телефон, через який вона контактувала з воєнною розвідкою рф.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлювала "відеопастки" для ударів по потягах ЗСУ: СБУ затримала зрадницю на Чернігівщині21.04.25, 10:23 • 3198 переглядiв

Ольга Розгон

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