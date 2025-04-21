Готовила атаки рашистов по аэродромам ВСУ на западе Украины: задержали агента гру рф

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов
10:05 • 17745 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
09:18 • 19537 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

08:55 • 26234 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Эксклюзив
06:59 • 21084 просмотра

Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

Эксклюзив
05:47 • 41045 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

21 апреля, 03:08 • 36330 просмотра

Епифаний назвал сценарий вывода войск РФ из Украины: это произойдет как в Сирии

21 апреля, 02:26 • 50791 просмотра

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

20 апреля, 21:16 • 32352 просмотра

Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

20 апреля, 14:07 • 36164 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

20 апреля, 06:46 • 54306 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
3.1м/с
22%
748 мм
Популярные новости

Киев под угрозой: вражеские БпЛА идут на столицу, слышны взрывы

21 апреля, 01:56 • 34759 просмотра

Ночные удары по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах

21 апреля, 02:56 • 69918 просмотра

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

07:34 • 18657 просмотра

Умер Папа Франциск

07:57 • 16930 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

10:09 • 11669 просмотра
публикации

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

10:05 • 17748 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

08:55 • 26241 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив

05:47 • 41051 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 49572 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 51450 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Виталий Кличко

Владимир Зеленский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Киев

Рим

Реклама
УНН Lite

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 10194 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 10658 просмотра

Меган Маркл застала врасплох неожиданных гостей возле своего поместья в Монтесито за $14 миллионов

08:50 • 10041 просмотра

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

07:34 • 18775 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 75148 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Financial Times

Хранитель

Facebook

ТикТок

Готовила атаки рашистов по аэродромам ВСУ на западе Украины: задержали агента гру рф

Киев • УНН

 • 776 просмотра

СБУ и Нацполиция задержали агента гру рф на Хмельницкой области. Она собирала данные для ударов рф по аэродромам и логистическим центрам ВСУ на западе Украины, фиксируя движение техники.

Готовила атаки рашистов по аэродромам ВСУ на западе Украины: задержали агента гру рф

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали агента российской военной разведки (более известной как гру) в Хмельницкой области. Злоумышленница собирала данные для подготовки ракетно-дроновых атак рф по Силам обороны на западе Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Приоритетными целями врага были аэродромы и транзитные склады хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск. Как установило расследование, чтобы скорректировать удары по этим объектам, оккупанты дистанционно завербовали 26-летнюю местную наркозависимую, которая искала "легкие" деньги на Телеграм-каналах

- говорится в сообщении.

Подробности

Среди задач агента также было проведение разведки возле военного аэродрома в одной из западных областей Украины.

Кроме этого, за деньги оккупантов она арендовала квартиру вблизи логистического центра ВСУ. Из окна конспиративного жилья агент фиксировала время прибытия на объект военной техники и график ее техобслуживания.

Одновременно фигурантка использовала "наблюдательный пункт" для выявления маршрутов мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство логистической базы.

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для удара по воинской части "в обход" ПВО и в момент наибольшего сосредоточения личного состава и техники украинских защитников.

Сотрудники СБУ сорвали вражеские намерения и задержали изменницу во временном жилье. У задержанной изъят мобильный телефон, через который она контактировала с военной разведкой рф.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Устанавливала "видеоловушки" для ударов по поездам ВСУ: СБУ задержала предательницу на Черниговщине21.04.25, 10:23 • 3082 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Brent
$66.33
Bitcoin
$87,360.90
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,406.86
Ethereum
$1,634.88