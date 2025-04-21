Готовила атаки рашистов по аэродромам ВСУ на западе Украины: задержали агента гру рф

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали агента российской военной разведки (более известной как гру) в Хмельницкой области. Злоумышленница собирала данные для подготовки ракетно-дроновых атак рф по Силам обороны на западе Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Приоритетными целями врага были аэродромы и транзитные склады хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск. Как установило расследование, чтобы скорректировать удары по этим объектам, оккупанты дистанционно завербовали 26-летнюю местную наркозависимую, которая искала "легкие" деньги на Телеграм-каналах - говорится в сообщении.

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Среди задач агента также было проведение разведки возле военного аэродрома в одной из западных областей Украины.

Кроме этого, за деньги оккупантов она арендовала квартиру вблизи логистического центра ВСУ. Из окна конспиративного жилья агент фиксировала время прибытия на объект военной техники и график ее техобслуживания.

Одновременно фигурантка использовала "наблюдательный пункт" для выявления маршрутов мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство логистической базы.

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для удара по воинской части "в обход" ПВО и в момент наибольшего сосредоточения личного состава и техники украинских защитников.

Сотрудники СБУ сорвали вражеские намерения и задержали изменницу во временном жилье. У задержанной изъят мобильный телефон, через который она контактировала с военной разведкой рф.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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